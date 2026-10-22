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マンチェスター・ユナイテッドは水曜夜、コモに1-4で大敗し、今季の新たな底を味わった。この敗戦をきっかけに、マイケル・キャリック監督とブルーノ・フェルナンデスの間で公然と舌戦が勃発。戦術的な規律も身体的な努力も欠いたパフォーマンスの末に喫したチャンピオンズリーグでの屈辱的な敗戦により、キャリック監督の去就には深刻な疑問が生じている。

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イタリア北部での悪夢

マンチェスター・ユナイテッドは悲惨な夜を過ごした。ジュゼッペ・シニガーリャ・スタジアムで敗れ、今季わずか11試合で5敗目。水曜日の欧州でのふがいない戦いにより、公式戦の未勝利は7試合に伸びた。

プレミアリーグの強豪が完全に圧倒されたこの一戦で、ユナイテッドの主将は67分に交代した。試合後は、イタリアでの惨敗の根本的な原因を巡り、主将と監督が公然と互いを痛烈に批判する事態となった。

戦術か、運動量か

交代後、フェルナンデスはベンチに直接批判の矛先を向けた。ポルトガル人の司令塔は試合のプランに疑問を呈し、「マンツーマンでプレスをかけず、時には背後にスペースを残すというのは、スタッフの判断だった」と語った。

試合後の取材でこの発言を伝えられた45歳のキャリック監督は、批判を黙って受け入れなかった。逆に、選手たちの基本的な運動量に公然と疑問を呈した。

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「後半は実際、部分的にマンツーマンでプレスをかけていたが、そこから失点した」とキャリック監督は説明。さらにフェルナンデスに向けて、こう言い放った。「どんなシステムで、どんな戦術でプレーしようと、走らず、前にも後ろにも走らなければ、勝つことはできない」

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高まる重圧とファンへの謝罪

公の場での激しい対立により、ユナイテッド指揮官への注目は一段と厳しさを増している。リーグ戦を3位で終えた後の5月に新たな2年契約を勝ち取ったものの、国内と欧州での急激な不振により、その立場は危うくなっている。

試合終了の笛の後、現地に駆けつけたサポーターに直接謝罪した指揮官は、解任を恐れているかと問われた。しかし、自身の進退ではなく、不満を募らせるクラブのファンのことだけを考えていると強調した。

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「聞いてほしい。自分の立場については考えていない。これはサポーターのためだ。私もあの試合を見ていた一人で、まったく満足できなかった」とキャリック監督は明かした。「正直に言って、本当に腹が立っている。勝つことも負けることもあるが、今夜の戦い方は受け入れられない。ファンのつらさを私も感じていると、伝えたかった」

生き残りを懸けた戦い





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オールド・トラッフォードの首脳陣は今、監督体制を巡る重大な決断を迫られている。7試合未勝利だけでも深刻だが、指揮官とクラブの主将が公然と対立していることは、チーム内の亀裂をうかがわせる。

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選手たちは、プレーの強度と戦術面での意思統一を取り戻す方法を早急に見つけなければならない。結果と姿勢を直ちに立て直せなければ、現体制は早期に終わりを迎えることになりそうだ。