ルーニー、ピッチ外での知られざる苦悩を明かす
元イングランド代表FWのウェイン・ルーニーは、ポッドキャスト番組『Life At The Midpoint with Gabby Logan』で、ピッチ上では安定したプレーを見せる一方、私生活では苦しんでいたと語った。当時は結婚したばかりで、長男カイの父親にもなっていたが、ピッチ外では苦悩を抱えていた。
最もつらかった頃には、自宅で一度に2日間飲み続け、そんな姿をカイに見せないよう身を隠していた。
人目を避け、限界に達した日々
ルーニーは人前に出ることを完全に避け、安心できるのはサッカーをしている時だけだった。
ルーニーは「振り返れば、自分は身勝手だったと言える。でも、対処するのが本当に難しい問題を抱えていることは分かっていた。それに、あんな自分をカイに見せたくなかった。だから身を隠していたんだ」と話した。
「自殺を考えるところまで追い詰められた。誰とも一緒にいたくなかった。街で人に会いたくなかったし、店にも入りたくなかった。サッカーのピッチではいつも落ち着いていられたけど、それ以外のことには本当に苦しんだ」
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頂点に立つ中で弱さを隠す重圧
マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者は、同クラブでのキャリア絶頂期、苦悩を隠そうとしていた。「弱さを見せたくないから、覆い隠そうとする」と続けた。「自分がどんな状態にいるか分かっていても、それを実際に認めるのは難しかった。認めたら、男として情けなく感じるような気がしたからだ」
何が自分に起きているのかを理解するため、ルーニーは本来なら人生で最も幸せなはずの時期にセラピーを受けた。さらにこう語った。「自分に何が起きているのかを知ろうと、セラピストに相談していた。振り返れば、おそらくキャリアの頂点にいて、幼い息子が生まれたばかりで、結婚したばかりだった。人生で一番幸せな時期のはずだったのに、そうではなかった。自分の身勝手な行動のせいで、おそらく一番つらい時期だった」
ルーニーは、妻コリーンの支えも状況を好転させる大きな力になったと語った。「コリーンにはものすごく助けられた。彼女が去ってもおかしくないほどひどい状態だったけど、そばにいて、乗り越えるのを助けてくれた」
支えを得て危機を乗り越えたルーニー
身を隠すのではなく、自分の置かれた状態を認めたことで、ルーニーはそれまで覆い隠してきた問題と向き合えるようになった。セラピストとの面談と、そばにいることを選んだコリーンの支えを通じてその時期を乗り越え、最もつらかった頃の孤立から抜け出した。