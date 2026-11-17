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マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者ウェイン・ルーニーが、同クラブでプレーしていた頃に直面した深刻なメンタルヘルスの問題を明かした。ピッチ上では大きな成功を収めながらも、元イングランド代表主将は自ら命を絶つことを考えるほど追い詰められたと語った。

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ルーニー、ピッチ外での知られざる苦悩を明かす

元イングランド代表FWのウェイン・ルーニーは、ポッドキャスト番組『Life At The Midpoint with Gabby Logan』で、ピッチ上では安定したプレーを見せる一方、私生活では苦しんでいたと語った。当時は結婚したばかりで、長男カイの父親にもなっていたが、ピッチ外では苦悩を抱えていた。

最もつらかった頃には、自宅で一度に2日間飲み続け、そんな姿をカイに見せないよう身を隠していた。

人目を避け、限界に達した日々

ルーニーは人前に出ることを完全に避け、安心できるのはサッカーをしている時だけだった。

ルーニーは「振り返れば、自分は身勝手だったと言える。でも、対処するのが本当に難しい問題を抱えていることは分かっていた。それに、あんな自分をカイに見せたくなかった。だから身を隠していたんだ」と話した。

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「自殺を考えるところまで追い詰められた。誰とも一緒にいたくなかった。街で人に会いたくなかったし、店にも入りたくなかった。サッカーのピッチではいつも落ち着いていられたけど、それ以外のことには本当に苦しんだ」

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頂点に立つ中で弱さを隠す重圧

マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者は、同クラブでのキャリア絶頂期、苦悩を隠そうとしていた。「弱さを見せたくないから、覆い隠そうとする」と続けた。「自分がどんな状態にいるか分かっていても、それを実際に認めるのは難しかった。認めたら、男として情けなく感じるような気がしたからだ」

何が自分に起きているのかを理解するため、ルーニーは本来なら人生で最も幸せなはずの時期にセラピーを受けた。さらにこう語った。「自分に何が起きているのかを知ろうと、セラピストに相談していた。振り返れば、おそらくキャリアの頂点にいて、幼い息子が生まれたばかりで、結婚したばかりだった。人生で一番幸せな時期のはずだったのに、そうではなかった。自分の身勝手な行動のせいで、おそらく一番つらい時期だった」

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ルーニーは、妻コリーンの支えも状況を好転させる大きな力になったと語った。「コリーンにはものすごく助けられた。彼女が去ってもおかしくないほどひどい状態だったけど、そばにいて、乗り越えるのを助けてくれた」

支えを得て危機を乗り越えたルーニー

身を隠すのではなく、自分の置かれた状態を認めたことで、ルーニーはそれまで覆い隠してきた問題と向き合えるようになった。セラピストとの面談と、そばにいることを選んだコリーンの支えを通じてその時期を乗り越え、最もつらかった頃の孤立から抜け出した。