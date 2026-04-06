サッカーとアニメの両方のファンなら、Crunchyrollがマンチェスター・ユナイテッドのリスアンドロ・マルティネスとタッグを組んだ限定カプセルコレクションをリリースしたことは、今月最大のニュースの一つでしょう。このコラボレーションは、世界で最も熱狂的なファン層を持つ2つのコミュニティを結びつけるもので、私たちも大いに期待しています。

この素晴らしい新商品は、マルティネス選手にインスパイアされたもので、アルゼンチン代表としてのルーツと、マンチェスター・ユナイテッドでの成功に敬意を表しています。このディフェンダーの強烈なプレーと恐れを知らないスタイルは世界中で称賛されており、ファンの間では「ザ・ブッチャー」や「リチャ」という愛称で親しまれています。

しかし、多くの愛される少年アニメのヒーローたちと同様、ニックネームだけでは彼のすべてを語ることにはできません。このコレクションは、マルティネスにとっての情熱とインスピレーションの物語を体現しており、ファンはこれまでとは違った形で彼について知ることができるでしょう。

Crunchyroll

「このコラボレーションの素晴らしい点は、自分の別の側面を見せられることですね」とマルティネスは語った。「ピッチに立つと、試合に没頭し、情熱を注いでプレーするうちに、ある意味、アニメのキャラクターたちと同じように自分も変身してしまうんです。『ザ・ブッチャー』というニックネームはファンから生まれたものなので、私たちとファンをつなぐ素晴らしい方法だと思います」

このコレクションには、『ザ・ブッチャー』Tシャツやフーディー、『リチャ』Tシャツ、クルーネックスウェットシャツなど、6つの素晴らしい新アイテムがラインナップされています。さらに、クルーソックスや『ザ・ブッチャー』スカーフといったアクセサリーも用意されており、誰もが自分のワードローブにアニメとサッカーのエッジをプラスできるアイテムが揃っています。 さらに嬉しいのは、これらのアイテムが日常着と組み合わせるのに最適で、カジュアルにもフォーマルにも着こなせる点です。

Crunchyroll

マルティネスとマンチェスター・ユナイテッドのように、アニメとサッカーは異なる世界から生まれたものですが、深い絆と情熱を呼び起こす文化的かつ世界的な現象という点で、まさに同義語と言えます。このコラボレーションの核心であり原動力である「ザ・ブッチャー」は、両世界のファンに、この選手の不屈の物語へのより深いつながりを提供します。

ショップ：リサンドロ・マルティネス × Crunchyroll コレクション

Crunchyroll

本コレクションは、2026年4月6日よりCrunchyroll Storeにて独占販売されます。

Crunchyrollは、業界最大級のアニメ専用ライブラリに加え、没入感あふれるイベント、注目の劇場公開作品、ユニークなゲーム、必携のグッズ、最新ニュースなど、多彩なコンテンツを提供しています。アニメは誰にでも楽しめるものであり、Crunchyrollなら、外出先でのモバイル視聴、自宅でのゲーム機や大画面デバイスでの視聴、どこからでもデスクトップでの視聴など、地域を問わずストリーミングで楽しむことができます。