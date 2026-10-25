信頼性の高いジャーナリスト、ベン・ジェイコブス氏によると、ブルーノ・フェルナンデスは日曜日の午後、マンチェスター・ユナイテッドでベンチスタートとなる。同氏は、先週水曜日のブルーノの発言が理由だとしている。

マンチェスター・ユナイテッドは水曜日の夜、チャンピオンズリーグでコモと敵地で対戦し、1-4で大敗。試合後、ブルーノ・フェルナンデスはマイケル・キャリック監督を厳しく批判した。

フェルナンデスは『TNT Sports』に対し、「コーチングスタッフはマンツーマンでプレスをかけるのではなく、待ち構えてボールを奪う機会をうかがうことを選んだ。だが問題は、そうしたチームにスペースを与えると、自信を持たせてしまうことだ」と語り始めた。

「それを判断するのは監督とコーチングスタッフであって、僕ではない。プレッシャーを受けているときこそ、時にはもっと勇敢になり、リスクを冒して高い位置からプレスをかけ、相手を苦しめなければならない。コモ戦で見たように、相手のセンターバックは僕をマークするため、僕らの陣内にまで来た。チームとして僕らもそうすべきだが、できなかった」と、クラブの主将は締めくくった。

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その後、キャリックはマンチェスター・ユナイテッドとボーンマスの一戦を前にした記者会見で、処分としてブルーノ・フェルナンデスをベンチに置く可能性を否定していなかった。

ブルーノ・フェルナンデスに代わって誰がキャプテンマークを巻くかは、まだ分かっていない。ただ、ハリー・マグワイアになりそうだ。このイングランド人選手は以前にもクラブの第一主将を務めたことがある。