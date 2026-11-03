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マンチェスター・ユナイテッドとローマによるチャンピオンズリーグの一戦は火曜日、グレイザー家のオーナー体制に抗議するファンがオールド・トラッフォードのピッチにテニスボールを投げ込み、一時中断された。マイケル・キャリック率いるチームは、マティアス・スーレとドニエル・マレンに開始17分までにゴールを許し、前半を0-2で折り返した。アラン・シアラーはその前半の出来を「恥ずかしい」と酷評した。

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マンチェスター・ユナイテッドのファンがオールド・トラッフォードでグレイザー家に抗議

ユナイテッドの悲惨なシーズン序盤が終わる兆しは火曜夜も見えず、サポーターはオールド・トラッフォードのスタンドで不満を明確に示した。『デイリー・スター』によると、ストレトフォード・エンドのファンはグレイザー家によるクラブ所有に抗議し、キックオフ前に緑と金の風船を放った。

開始20分、プレーが途切れると、サポーターはテニスボールなどをピッチに投げ込んだ。マテウス・クーニャとブライアン・エンベウモが投げ込まれた物を蹴り出す間、試合は一時中断。9試合勝利がなく、キャリックの職が危うくなっている夜の出来事だった。

ローマ、精彩を欠くユナイテッドから6分間で2得点

抗議に先立ち、ローマは開始17分までに2-0とリードしていた。11分にコビー・メイヌーが不用意にボールを失うと、ジオゴ・ダロトが最前線まで上がっていた隙を突き、スーレが空いた左サイドバックのスペースに入り込んでシュートを決めた。

その6分後、チャンピオンズリーグで初先発したエイデン・ヘブンが、スーレの至近距離からのシュートを腕でブロック。主審はためらわずにペナルティースポットを指し、VARの確認後も判定は覆らなかった。マレンはセンネ・ラメンスの逆を突き、ゴール隅に決めた。

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シアラー、マンチェスター・ユナイテッドを「恥ずかしい」と酷評

『Amazon Prime』で元審判のマーク・クラッテンバーグは、判定は正しかったと主張した。「確認を経ても、腕は伸びている。ゴールに向かったシュートだ。ガイドライン上、ゴールに向かったシュートが手に当たれば、通常はPKが与えられる。主審は非常に良い位置にいた」。シアラーも同意した。「疑いようがない。腕は上がっていたし、ボールはゴールに向かっていた。特にこの大会では、必ずPKになる場面だ」

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「またまったく同じことが起きた。ローマの左サイドでボールを失い、相手が右に展開すると、また大きなスペースを与えている。罰を受けたように見える。ピッチの至る所でミスがある。ミスに次ぐミスだ。恥ずかしい。本当にそうだ」。さらに、こう付け加えた。「一方には自信と確信に満ちたチームがいる。そのチームの選手は全員がボールを欲しがっている。もう一方にはアイデアも確信も自信もなく、それらがまったく見られないままプレーするチームがいる」

後半、マンチェスター・ユナイテッドはどうなる？

さらに悪い展開になっていてもおかしくなかった。ジャン・ピエロ・ガスペリーニ率いるチームの前半3点目を阻んだのは、レニー・ヨロの土壇場のタックルだけだった。

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ユナイテッドはチャンピオンズリーグ3試合で1勝という成績でこの夜を迎えた。突破の望みをつなぐには、キャリックは後半にチームの大きな巻き返しを必要としている。