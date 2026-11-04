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マンチェスター・ユナイテッドのファンは、クラブのオーナー体制に抗議してオールド・トラッフォードのピッチにテニスボールを投げ込んだ。その後、ローマを相手にしたチャンピオンズリーグでの劇的な逆転劇を目にすることになる。苦境にあるマイケル・キャリック率いるチームは、マテウス・クーニャの終盤の活躍で2点差をひっくり返し、切望していた3-2の勝利を手にした。

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劇的な逆転勝利で重圧を和らげる

ユナイテッドはチャンピオンズリーグでローマに3-2の劇的な勝利を収め、9試合勝利なしという苦しい状況に終止符を打った。オールド・トラッフォードでのホームチームは悪夢のような立ち上がりとなり、開始18分までに2点を先行された。

アウェーチームのマティアス・ソウレが早々に先制すると、ドニエル・マレンがPKからすぐにリードを2点に広げた。しかし、後半にブルーノ・フェルナンデスがPKを決めて1点差に詰め寄り、マイケル・キャリック率いるチームに希望をもたらした。

マンチェスター・ユナイテッドのヒーローとなったのはマテウス・クーニャだった。終盤に2ゴールを挙げ、鮮やかな逆転を完成させた。ブラジル人選手は2点目のゴールを祝った際、立て続けに2枚目のイエローカードを受けたが、10人となったチームはリードを守り切った。

キャリック監督が目を向けるのは選手たち

3連敗を喫して立場を厳しく問われていたキャリック監督にとって、この重要な勝利は切実に必要としていた一息つく余地をもたらした。それでもユナイテッドの指揮官は、終了の笛が鳴ったとき、個人的に安堵は感じなかったと強調した。

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「本当に、感じなかった」とキャリック監督は説明した。ESPNが伝えている。「それが正しいのか間違っているのか、普通なのかどうかは分からない。でも、安堵は感じなかった。選手たちのことが本当にうれしかった。良い結果を出したいという彼らの気持ちが伝わってきたし、彼らが本当に必死に力を振り絞らなければならなかった。だからこそ、私たちは皆ここにいる」

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抗議の矛先はクラブ首脳陣へ

ピッチ上で劇的な展開が繰り広げられる前には、不満を募らせたサポーターがクラブの所有者に対する意思を示した。ファンがストレットフォード・エンドからピッチにテニスボールを投げ込み、試合は一時中断した。

グレイザー家と少数株主のジム・ラトクリフを標的とした事前計画の抗議活動では、緑と金色の風船も降り注いだ。抗議は、物議を醸してきたグレイザー家による所有から21年を示すため、特に21分に合わせて行われた。

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サポーターはチケット価格の値上げと、ピッチ上でのクラブの深刻な苦戦に怒りを抱き続けている。ラトクリフが少数株式を取得して以降、監督は2人解任されたが、クラブは依然としてプレミアリーグ17位に低迷している。

アストン・ヴィラ戦へ切り替え

欧州の舞台で大きな勝利を挙げたとはいえ、マンチェスター・ユナイテッドはすぐに国内での戦いへ意識を切り替えなければならない。プレミアリーグでのクラブ史上まれに見る不振のスタートにより、降格圏のすぐ上という危うい位置にいる。

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キャリック監督と選手たちは日曜日、アストン・ヴィラとの難しい一戦に臨む。代表戦による中断期間を前に連勝を収められるかどうかは、監督がクラブで長く指揮を執れるかを左右する重要な要素となり得る。