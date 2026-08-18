英紙テレグラフによると、トルコの最多優勝クラブは、レッドデビルズに所属するポルトガル人MFに対して、非常に魅力的なオファーを提示することを計画しているという。

報道によれば、ガラタサライはフェルナンデスに対し、手取り換算で年俸2100万ユーロを提示。31歳の同選手は、マンチェスター・ユナイテッドで現在受け取っている額のおよそ2倍を稼ぐことになり、同クラブでは1000万～1500万ユーロの年俸ですでに高給取りの1人となっている。

また、ガラタサライのドゥルスン・オズベク会長が、フェルナンデス獲得に向けて自ら動いているとされる。シュペル・リグの同クラブでは、このMFに対して2031年6月30日までの4年契約が提示される見通しだ。

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マンチェスター・ユナイテッドはそもそもブルーノ・フェルナンデスを手放すのか？

一方で、マンチェスター・ユナイテッドがそもそもこのポルトガル代表を放出する意思を示すかは不透明だ。レッドデビルズでは依然として不動の主力に数えられており、昨季にはプレミアリーグの1シーズン最多アシスト記録を更新したばかりだ。

さらに、31歳の同選手の契約に盛り込まれていた6500万ユーロの契約解除条項は先月失効しており、20度のイングランド王者は移籍金を自由に交渉できる。それに応じて、ガラタサライは少なくとも5000万ユーロを用意する必要があり、そのうち3500万ユーロは最低保証額として支払わなければならないとみられる。

フェルナンデスはユナイテッドと2027年まで有効な契約を結んでいる。直近のシーズンは全公式戦でレッドデビルズの一員として37試合に出場し、自ら9ゴールを挙げ、さらに22得点をアシストした。

その後のアメリカ、カナダ、メキシコで行われたW杯でも出場。ポルトガルがスペインに0-1で敗れてラウンド16で敗退するまで、5試合すべてで先発出場した（1アシスト）。