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ポチェッティーノ体制であれ移籍を通じてであれ、ジョシュア・ジルクゼーの意思は固い。控えとしてベンチにとどまるつもりはなく、何としても出場機会を得たいと考えている。

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準備は整い、再び動き出す。ジョシュア・ジルクゼーを巡る話題が再燃し、次の冬の移籍市場に向けてすでに熱を帯び始めている。ただ、これまでとは大きな違いがある。オランダ人FWは、プレミアリーグでここまで輝けていないことへの意地よりも、自身の出場機会、特に十分なプレー時間を取り戻す必要性を優先することにした。

いま、マンチェスター・ユナイテッドでは再びすべてが変わろうとしている。マウリシオ・ポチェッティーノの監督就任はオランダ人FWに新たな後押しとなるかもしれない。一方で本人は、1月の退団も優先事項の筆頭に据え始めている。

ポチェッティーノの下で再起なるか？ジルクゼーのここまでのプレミアリーグでの出場時間は、6試合でわずか89分。得点は1ゴールだ。チャンピオンズリーグでは3試合、計73分の出場で1ゴールと、やや良い結果を残している。カラバオカップでも、ブライトンに敗れた試合でズリクゼーはキャリックによってベンチから投入されるにとどまった。今度はオールド・トラッフォードにポチェッティーノがやって来る。プレースタイルはレッドデビルズの元MFが築いたものとは少し異なるが、チームにはシェシュコ、クーニャ、さらにはラッシュフォードやエンベウモもおり、ジルクゼーが引き続き出場機会を得られない恐れはある。

イタリア復帰に前向きそこで選択肢となるのが移籍市場だ。ジルクゼーは久しぶりに、ボローニャ時代に頭角を現したイタリアのリーグへの復帰を優先する可能性がある。ファブリツィオ・ロマーノによれば、元バイエルン・ミュンヘンのジルクゼーは、多くのクラブが高く評価し、昨夏にも復帰に近づいたイタリアへ戻ることを真剣に考えている。

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ユヴェントスとナポリも関心昨夏にはパラティチがフィオレンティーナのために獲得を試みたが、費用と選手本人の意向が障壁となった。だが、1月は話が変わる可能性がある。レンタル移籍が認められれば、ほかにも複数のクラブが獲得の有力候補に浮上するだろう。マンナのナポリはホイルンドと組ませるFWを探している。モンツァのヴァレラにも接触したが、その移籍にかかる費用は、オランダ人FWを獲得する場合ほど有利ではないとみられる。ユヴェントスもそのポルトガル人選手に接触している。また、同クラブにはローマ時代からジルクゼーを高く評価しているリッキー・マッサーラがいる。ジルクゼーは生粋のセンターフォワードではなく、スパレッティにとって理想的なタイプでもないが、接触は行われている。