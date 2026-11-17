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ポチェッティーノの下での起用か、移籍か。ジョシュア・ジルクゼーは決断した。控えとしてベンチにとどまることは望まず、プレーする機会を強く求めている。

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再び動き出す準備は整った。ジョシュア・ジルクゼーをめぐる移籍話が、次の冬の移籍市場を前に再び熱を帯び始めている。ただ、以前とは大きく違う点がある。オランダ人FWは、ここまでプレミアリーグで輝けなかった悔しさよりも、自身の出場機会、特に十分なプレー時間を取り戻す必要性を優先することにした。

マンチェスターのユナイテッド側では、またしてもすべてが変わろうとしている。マウリシオ・ポチェッティーノの監督就任はオランダ人FWに新たな機会をもたらすかもしれない。それでも本人は、1月の退団もようやく優先事項の上位に置き始めている。

ポチェッティーノの下で再起？ジルクゼーはここまでプレミアリーグで6試合に出場し、プレー時間はわずか89分で、1得点を記録している。チャンピオンズリーグでは3試合で73分間プレーし、1得点とやや良い結果を残した。ブライトンに敗れたカラバオカップでさえ、ズリクゼーはキャリックによって途中出場で起用されたにすぎない。今度はオールド・トラッフォードにポチェッティーノがやって来る。プレースタイルは元レッド・デビルズのMFが敷いたものとは多少異なるが、スカッドにはシェシュコ、クーニャ、さらにはラッシュフォードやエンベウモもおり、依然として出場機会を得られない恐れがある。

イタリア復帰に前向きそこで浮上するのが移籍だ。ジルクゼーは久しぶりに、ボローニャ時代にブレイクしたイタリアのリーグへの復帰を優先するかもしれない。ファブリツィオ・ロマーノによると、元バイエルン・ミュンヘンのジルクゼーは、多くのクラブから評価され、昨夏にも復帰に近づいたイタリアへ戻ることを真剣に考えている。

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ユヴェントスとナポリが関心昨夏にはパラティチが自身の所属するフィオレンティーナのために獲得を試みたが、費用と選手本人の意向が障壁となった。1月には状況が変わる可能性がある。レンタル移籍に応じる姿勢を示せば、ほかの複数クラブも獲得候補の先頭に立つだろう。マンナ率いるナポリはホイルンドと組ませるFWを探しており、モンツァのヴァレラに接触したものの、獲得費用はオランダ人FWの場合ほど好条件ではないとみられる。ユヴェントスもこのポルトガル人選手に接触しており、ローマ時代から彼を評価してきたリッキー・マッサーラがいる。純粋なセンターフォワードではなく、スパレッティにとって理想的なタイプでもないが、接触は行われている。