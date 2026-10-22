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マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナーであるINEOSは、批判にさらされているマイケル・キャリック監督がオールド・トラッフォードで指揮を執り続けるかどうかを決める全権を、フットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスに委ねた。水曜日に行われたチャンピオンズリーグの敵地コモ戦で1-4の屈辱的な敗北を喫し、今季の低調なスタートに追い打ちがかかったことを受け、クラブ首脳陣は選択肢を検討している。

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首脳陣、監督の去就判断を委ねる

『TEAMtalk』によると、ジム・ラトクリフ卿とオールド・トラッフォードの首脳陣は、スポーツ部門の責任者であるウィルコックスがカリックの解任を決めた場合、その判断を全面的に支持するという。チャンピオンズリーグ出場権を獲得した後、昨夏に正式に就任したカリック監督の下で、クラブは1986年以来最悪のリーグ戦のスタートを切り、リーグカップでも敗退した。それでもクラブ内部の関係者は、水曜日にセスク・ファブレガス率いるチームに屈辱的な敗戦を喫したにもかかわらず、現時点で解任の予定はないと主張している。

補強の不足も低迷の一因に

Getty Images

ウィルコックスは現時点でカリック監督を支持し続けている。一方、補強担当者は、夏の移籍市場での補強不足により、複数の大会を戦うために必要な選手層を確保できなかったことを内々に認めている。

中盤の中央で獲得を最優先していた3選手との契約には成功したものの、首脳陣は移籍市場の終盤、獲得を望んでいた左サイドバックと追加のFWを補強できなかった。ロッカールームでは、アトレティコ・マドリー戦の敗戦後にリサンドロ・マルティネスが発した言葉は監督を支持するものと受け止められ、選手たちの大半も監督を支持し続けている。

しかし、マンチェスター・ユナイテッドが欧州大会の2試合連続で開始2分以内に失点した史上初のイングランドのクラブとなった後、主将ブルーノ・フェルナンデスはイタリアで戦術的な布陣に疑問を呈したようだった。

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著名な後任候補がオールド・トラッフォードの動向を注視

ユナイテッドは直ちに監督を交代させようとはしていないが、ウィルコックスと補強部門ディレクターのクリストファー・ヴィヴェルは、クラブの今後を見極めながら、後任候補について情報を得ている。

元トッテナム・ホットスパー監督のアントニオ・コンテは引き続き就任を熱望しており、代理人は同氏を売り込むため定期的に連絡を取っている。一方、ニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウは、適切なプロジェクトであれば監督業に復帰する意向だ。ただ、ウィルコックスが交代に踏み切った場合、オールド・トラッフォードでの仕事を自身にふさわしいと考えるかどうかは不明だ。

監督続投を左右する試練の4試合

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カリック監督は、立場を守り、クラブを取り巻く雰囲気を好転させるため、11月の代表戦期間までに重要な4試合に臨む。その試練は、今週末のプレミアリーグ、ボーンマスとの勝利が不可欠なホーム戦から始まり、続いてチェルシー、アストン・ヴィラとの国内での試合を迎える。ユナイテッドはチャンピオンズリーグでローマとも対戦する予定で、ウィルコックスは結果が改善するかどうかを注意深く見守る。