マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が木曜日、ブルーノ・フェルナンデスの主将について語った。ポルトガル人選手はキャリックに対する批判的な発言を受け、先週末の試合でベンチに置かれた。それでも主将はフェルナンデスのままだと、指揮官は明言している。

ユナイテッドは先週、チャンピオンズリーグでコモに1-4の大敗を喫した。フェルナンデスは試合後、採用された戦術に不満を示し、キャリックは先週末のAFCボーンマス戦で彼をベンチに置いた。

ユナイテッドはオールド・トラッフォードでほとんど勝機のない午後を過ごした。ボーンマスに前半を終えて0-2とリードされ、最終的に0-3で敗れた。それでも、チームの創造性を担うフェルナンデスに、キャリックは途中出場の機会を与えなかった。

今週、キャリックとフェルナンデスが良い話し合いを行い、プレミアリーグ16位のユナイテッドは土曜日に対戦するチェルシーへと目を向けられるようになった。フェルナンデスがスタンフォード・ブリッジで先発復帰するかは分からないが、キャリックは少なくとも主将の腕章を剥奪することはないと保証している。

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「チームとクラブ全体の状況について、我々は明確に把握している」と、職をめぐって強い重圧にさらされているキャリックは語った。ユナイテッドは直近8試合で勝利がない。「フェルナンデスはこのチームにとって重要な選手だ。これまでもそうだったし、これからもそうあり続ける」

「我々は違いを生み出し、物事を良い方向へ進めなければならない。彼はこのクラブに全力を尽くしているし、状況を改善することにも全力を尽くしている。その点にまったく問題はない」

「私にとっては何も変わらない」とキャリックは続け、フェルナンデスを控えにしたのは対戦相手との兼ね合いだったと説明した。「ボーンマス戦に向けた我々の感覚に基づく判断だった。それだけだ」

「彼は長い間、数え切れないほどの試合でチームを見事に率いてきた。そして、これからもそうする。その点にまったく問題はない」

キャリックは自身の将来にも言及し、経営陣からの保証は必要ないと語った。「誰からの保証も必要ない。自分の立場を十分に理解している。仕事も、責任も、そこに何が伴うかも分かっている。だから、その点について誰かに確約してもらう必要は本当にない」

まだ職にとどまっていることに驚きはないかと問われたキャリックは、「ない。私は自分の仕事をするためにここにいる。チームにとって最善のことをするためにここにいるし、チームを良くし、状況を改善したいと強く思っている。だから、驚いてはいない」と答えた。