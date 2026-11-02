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アストン・ヴィラは、元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーが最近の発言について公に謝罪したことを受け、同氏に対して法的措置を取るとの警告を撤回することを決めたと報じられている。ミッドランズ地方の同クラブは当初、解説者を務めるキャラガーの発言に激しく反発。ナセフ・サウィリス会長は、クラブとそのサポーターに対する敬意を欠くものだとみなしていた。

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カラガーのポッドキャストでの発言が物議

金曜深夜、ミッドランズのクラブはSNSで元リヴァプールDFのカラガーを提訴する意向を表明した。騒動の発端は、最近配信されたポッドキャストStick to Footballのエピソードだ。この中で解説者のカラガーは、ウナイ・エメリが喜んでヴィラ・パークを離れ、オールド・トラフォードへ向かうだろうと示唆した。

『BirminghamLive』によると、クラブは現在、提訴の方針を撤回している。この急な方針転換は、カラガーが週末に公の場で発言を撤回した直後のことだ。

ポッドキャストでの発言を受けて謝罪

当初のポッドキャストで、カラガーはサッカー界の序列について率直に語り、ユナイテッドはヴィラより明らかに上にいると主張した。「彼（エメリ）は、再びビッグクラブを率いる機会を望むはずだ」とカラガーは語った。「好むと好まざるとにかかわらず、サッカー界には序列がある。レアル・マドリーはマンチェスター・ユナイテッドの最高の選手を獲得する。［クリスティアーノ］・ロナウドも獲得する。ユナイテッドより上にいるクラブはごくわずかで、リヴァプールも同じだ」

さらにヴィラのファンに向けて、こう言い放った。「だが、アストン・ヴィラより下にもクラブはある。ヴィラはそうしたクラブの監督や選手を引き抜く。だからヴィラのファンは****黙っていろ。アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドになることは決してない」

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激しい反発を受け、カラガーは週末に発言を全面的に撤回した。「アストン・ヴィラ、オーナー、そしてファンに謝罪したい。今週の私の言葉遣いは不器用で、間違っていた。ヴィラのファンには冗談のつもりだったと断言できるが、そう伝わらなかったことは理解できる。申し訳ない」

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ユナイテッドが苦戦する中、エメリの評価は上昇

マンチェスター・ユナイテッドは今季の低調なスタートを受け、監督交代が必要になった場合に備えて、マイケル・キャリックの後任候補を探っている。ヴィラ・パークでチームを大きく変えたエメリが有力候補に浮上するのは自然な流れだ。

以前のアーセナルでの指揮は印象に残るものではなかったが、スペイン人指揮官はその評価を見事に立て直した。ミッドランズのクラブを2度チャンピオンズリーグに導き、豊富な実績にヨーロッパリーグ制覇をもう一つ加えたことで、欧州の大会における自身の功績をさらに確かなものにしている。

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オールド・トラフォードでの対決

夏の大量流出と開幕後の出遅れを経て、エメリ率いるチームは調子を取り戻し、現在は5試合連続無敗だ。今週日曜日には苦境にあるユナイテッドと対戦し、その好調ぶりを試すことになる。両者を巡る経緯が、重要なプレミアリーグの一戦への注目を一層高めている。