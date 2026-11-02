カラガーのポッドキャストでの発言が物議
金曜深夜、ミッドランズのクラブはSNSで元リヴァプールDFのカラガーを提訴する意向を表明した。騒動の発端は、最近配信されたポッドキャストStick to Footballのエピソードだ。この中で解説者のカラガーは、ウナイ・エメリが喜んでヴィラ・パークを離れ、オールド・トラフォードへ向かうだろうと示唆した。
『BirminghamLive』によると、クラブは現在、提訴の方針を撤回している。この急な方針転換は、カラガーが週末に公の場で発言を撤回した直後のことだ。
ポッドキャストでの発言を受けて謝罪
当初のポッドキャストで、カラガーはサッカー界の序列について率直に語り、ユナイテッドはヴィラより明らかに上にいると主張した。「彼（エメリ）は、再びビッグクラブを率いる機会を望むはずだ」とカラガーは語った。「好むと好まざるとにかかわらず、サッカー界には序列がある。レアル・マドリーはマンチェスター・ユナイテッドの最高の選手を獲得する。［クリスティアーノ］・ロナウドも獲得する。ユナイテッドより上にいるクラブはごくわずかで、リヴァプールも同じだ」
さらにヴィラのファンに向けて、こう言い放った。「だが、アストン・ヴィラより下にもクラブはある。ヴィラはそうしたクラブの監督や選手を引き抜く。だからヴィラのファンは****黙っていろ。アストン・ヴィラがマンチェスター・ユナイテッドになることは決してない」
激しい反発を受け、カラガーは週末に発言を全面的に撤回した。「アストン・ヴィラ、オーナー、そしてファンに謝罪したい。今週の私の言葉遣いは不器用で、間違っていた。ヴィラのファンには冗談のつもりだったと断言できるが、そう伝わらなかったことは理解できる。申し訳ない」
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ユナイテッドが苦戦する中、エメリの評価は上昇
マンチェスター・ユナイテッドは今季の低調なスタートを受け、監督交代が必要になった場合に備えて、マイケル・キャリックの後任候補を探っている。ヴィラ・パークでチームを大きく変えたエメリが有力候補に浮上するのは自然な流れだ。
以前のアーセナルでの指揮は印象に残るものではなかったが、スペイン人指揮官はその評価を見事に立て直した。ミッドランズのクラブを2度チャンピオンズリーグに導き、豊富な実績にヨーロッパリーグ制覇をもう一つ加えたことで、欧州の大会における自身の功績をさらに確かなものにしている。
オールド・トラフォードでの対決
夏の大量流出と開幕後の出遅れを経て、エメリ率いるチームは調子を取り戻し、現在は5試合連続無敗だ。今週日曜日には苦境にあるユナイテッドと対戦し、その好調ぶりを試すことになる。両者を巡る経緯が、重要なプレミアリーグの一戦への注目を一層高めている。