マンチェスター・ユナイテッドに激震、ルカクが驚きの決断で退団を表明

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イタリア相手の大勝の後、ロメル・ルカクが代表の直近の活動で姿を見せたのに続き、予想外の決断でベルギー代表での自身の将来について驚きの発表を行った。

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フェネルバフチェに所属する33歳のストライカーは、月曜日の本日、自身の公式インスタグラムのアカウントを通じて代表引退を表明し、直近の代表合宿にも参加していたものの、代表でのキャリアに終止符を打つことへの安堵の気持ちを強調した。

ルカクはベルギーのファンに向けてメッセージを送り、その中で代表とともに歩んだ旅の主要な場面を振り返り、長年にわたり共に過ごしたチームメイトや監督たちへの感謝の意を表した。

このベルギー人ストライカーはこう綴った。「この16年間、私は代表のために持てるすべてを捧げ、考えうるあらゆる感情を味わってきました。私は常に感謝し続けるであろう特別なチームメイトたちと共にプレーしてきました。彼ら全員に、そしてチームを助けるために私を励まし、信頼を寄せてくれた監督たちに感謝したいと思います。素晴らしい冒険であり、そのすべての瞬間を楽しみました」

代表で94ゴールを記録したこの選手はメッセージの中でこう続けた。「ベルギーのファンの皆さん、我々のチームへの絶え間ない支援に感謝します。4度のワールドカップと3度のヨーロッパ選手権で祖国を代表できたことを誇りに思いますし、これらの瞬間を決して忘れません。ここで区切りをつけるという私の決断に、私は安堵しています。素晴らしい経験であり、それを生きられたことは喜びでした。皆さんに感謝しています。ありがとう」

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ルカクは135試合の代表戦に出場し、その間に94ゴールを記録してベルギー代表の歴代最多得点者となり、代表の歴史に顕著な足跡を残して去ることになる。

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最後のイタリア戦は出場なし

日曜日にキング・ボードゥアン・スタジアムで行われ、後者が4-1で勝利したベルギー対イタリアの一戦が、試合には出場しなかったものの、ルカクにとって代表合宿における最後の姿となるかもしれない。

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このストライカーは試合中、タッチライン沿いで長時間のウォーミングアップを行っていたが、ピッチに入ることはなく、またトルコ戦の代表メンバーからも負傷により外れていた。

ルカクの引退は、マルク・ファン・ボメル監督に新たな課題を突きつけることになる。歴代最多得点者であり、近年における最も傑出した選手の一人が去ったことで、同監督はベルギー代表の新たな攻撃力の構築に取り組むことが求められる。