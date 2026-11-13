マンチェスター・ユナイテッドに新たな負傷者の痛手、パトリック・ドルグがデンマーク代表から離脱

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マンチェスター・ユナイテッドの新時代の幕開けに向けた準備に、パトリック・ドルグの新たな負傷懸念が影を落としている。複数のポジションをこなす若手はデンマーク代表からの離脱を余儀なくされ、緊急の状態確認を受けるためキャリントンに戻った。

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ユナイテッドの万能選手に痛手

マンチェスター・ユナイテッドは、22歳のドルグが代表チームの活動を離脱したことを受け、その状態を不安視している。将来を嘱望される左サイドの選手は、デンマーク代表でのコンディションテストに合格できず、クラブの練習拠点に戻された。今回のネーションズリーグ期間中の活動を早期に終えることになった。

ドルグは先週日曜日、アストン・ヴィラとの劇的な4-4の引き分けに出場し、ユナイテッドでのプレーに復帰したばかりだった。9月のウェールズ戦で負ったハムストリングの問題により、長期離脱していた。

デンマーク代表のチームドクターがドルグの状態を説明

デンマーク代表のチームドクターを務めるモルテン・ボーセンは金曜日、この知らせを認め、ドルグがプレーに必要な身体的基準を満たしていないと説明した。ドルグは今季、公式戦でマンチェスター・ユナイテッドの試合に7回出場し、1得点3アシストを記録している。

ボーセンは「ドルグに一連のテストを実施したが、2試合に出場できるだけの結果は得られなかった。負傷後、さらに回復の時間が必要なため、追加のリハビリに向けてクラブに戻す」と明かした。

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ポチェッティーノが指揮へ

ユナイテッドがドルグの状態を懸念する一方、金曜日にはマウリシオ・ポチェッティーノがクラブの新監督として正式にお披露目された。アルゼンチン出身のポチェッティーノはマイケル・キャリックの後任となる。11月14日と17日のハイチ戦を含むアメリカ代表での最後の職務を終えた後、正式にチームの指揮を執る。

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ポチェッティーノは11月22日、リヴァプールと対戦するためアンフィールドに乗り込む重要な一戦で、ユナイテッドの監督として初めてベンチに入る予定だ。トッテナムとチェルシーを率いた経験を持つ同監督は、アメリカでの最後の記者会見で目に見えて感情を揺さぶられていた。他での直近の職務があったにもかかわらず、プレミアリーグの強豪から与えられた機会の大きさを振り返った。

アルゼンチン出身の監督にとって感情のこもった決断

「今は話すのが難しい。私はとても感情的な人間だ。非常につらい決断だった」。ポチェッティーノは現在の職を離れるにあたり、記者団にそう語った。難しいタイミングではあったが、イングランドで自身の仕事上の目標を実現しようとするなか、ユナイテッドほどのクラブを率いる機会は見過ごせなかったと明言した。

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さらに「だが、我々はプロであり、夢を実現しようとしている。私は戻りたいと言ったことは一度もないが、マンチェスター・ユナイテッドのような機会はキャリアの中でそう何度も訪れるものではないと、彼らも分かっている。その機会が訪れれば、断るのは難しい」と付け加えた。