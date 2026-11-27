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マンチェスター・ユナイテッドの主将を務めるポルトガル人MFブルーノ・フェルナンデスが、体調不良のため直前の練習を欠席した。明日土曜日にオールド・トラッフォードで行われるプレミアリーグのブレントフォード戦への出場が危ぶまれている。

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英紙『ザ・サン』によると、フェルナンデスは体調が優れないとコーチングスタッフに伝えたため、金曜日の朝にキャリントンで行われたトレーニングを大事を取って欠席した。

32歳の同選手はキャリントンにあるマンチェスター・ユナイテッドの練習施設には姿を見せたものの、マウリシオ・ポチェッティーノ監督と話し合い、休養を取って練習には参加しないことで合意した。

ユナイテッドの主将は先週水曜日に行われたスポルティング・リスボン戦（2-2の引き分け）で2ゴールを挙げており、明日土曜日にオールド・トラッフォードでブレントフォードを迎える一戦を前に、メディカルチェックを受ける予定だ。

マンチェスター・ユナイテッドのメディカルスタッフは今後24時間にわたってフェルナンデスの状態を見極め、試合出場の可否については、キックオフ前のできるだけ早い段階で最終判断を下す見通しだ。

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土曜日の一戦はマンチェスター・ユナイテッドにとって極めて重要な意味を持つ。開幕から11節で1勝5敗と低迷し、プレミアリーグの順位表で19位に沈んでいるため、勝利が必要な状況だ。

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フェルナンデスは2020年1月にマンチェスター・ユナイテッドに加入して以来、欠場したのはわずか6試合のみ。また、木曜日の朝にはポルトガルの首都リスボンでジムでのトレーニングに参加していた。

マンチェスター・ユナイテッドはハリー・マグワイアの回復にも期待を寄せており、ブレントフォード戦に間に合うことを望んでいる。ただし、同DFはスポルティング・リスボン戦の後、打撲を負ったとコーチングスタッフに報告している。

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ポルトガル人スターはシーズン序盤の苦しいスタートを経て得点感覚を取り戻しており、クラブと代表で出場した直近6試合で5ゴール2アシストを記録している。

一方、マーカス・ラッシュフォードは10月13日のアトレティコ・マドリー戦での敗戦以降、股関節の負傷により出場していないが、チームがリスボンへ出発する前の火曜日には個別トレーニングを行った。

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また、カルロス・バレバも週の初めにキャリントンでポチェッティーノ監督と話している姿が目撃されたが、アストン・ヴィラ戦（4-4の引き分け）で負ったハムストリングの負傷の治療を現在も続けている。

ブレントフォードは1937年以来、オールド・トラッフォードで一度も勝利を挙げていないが、近年は本拠地Gテックでの対戦で連勝を飾っている。

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マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ11試合で23失点を喫しており、8月30日に昇格組のイプスウィッチ・タウンに逆転で5-2の勝利を収めて以来、リーグ戦で白星から遠ざかっている。

対するブレントフォードは今シーズン好調を維持しており、マンチェスター・ユナイテッドを勝ち点9上回る6位につけている。リーグ戦の得点数でも、同クラブの20ゴールを上回っているのはマンチェスター・シティとブライトンのみだ。

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また別の話題として、イングランドサッカー協会（FA）はレニー・ヨロに科されていた1試合の出場停止処分を取り消した。先週日曜日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドが0-4で敗れたリヴァプール戦の8分に受けたレッドカードについて、異議申し立てが認められた。

フェルナンデスが欠場した場合、マテウス・クーニャがその穴を埋める形でトップ下を務める可能性がある。このブラジル人選手はローマ戦で退場処分を受けたため、出場停止によりポルトガル遠征には帯同していなかった。