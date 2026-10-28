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マンチェスター・ユナイテッドのシーズンは、主力ストライカーのベンヤミン・シェシュコが長期離脱する見通しとなり、さらに厳しい状況に陥った。すねの問題を抱えているスロベニア代表FWは、少なくとも2027年1月までプレーできない見込みだ。

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セシュコとキャリックに大きな痛手

マンチェスター・ユナイテッドに衝撃が走った。セシュコが長期離脱に直面しており、『talkSPORT』によると、復帰は年明けになるという。RBライプツィヒから加入したFWにとって、ここまでの2026-27シーズンは思うように進んでいない。プレミアリーグでは一度も先発しておらず、最後に公式戦に出場したのは9月16日、ブライトンに敗れて敗退したカラバオカップの一戦だった。

復帰が早くても1月にずれ込むなか、ユナイテッドは攻撃の主力の一人を欠いたまま、過密日程の冬を乗り切らなければならない。クラブの医療チームは現在、今回の新たな離脱がすねの問題と関連しているかどうかを調べている。セシュコは5月のリヴァプール戦でイブラヒマ・コナテと激しく衝突し、その問題によって前シーズンを途中で終えていた。

この負傷者問題は、成績不振が続き、厳しい目を向けられているキャリックにとって不安定な時期に起きた。ユナイテッドは現在プレミアリーグ16位で、トップリーグでのシーズン開幕からの成績としてはクラブ史上最悪となっている。

ストライカー不足に悩むユナイテッド

セシュコの離脱により、ユナイテッドの攻撃陣の選手層の薄さが浮き彫りになった。とりわけ、夏の移籍市場で新たなセンターフォワードを獲得できなかったことが響いている。クラブは補強の余地をつくるため、ジョシュア・ザークツィーの放出を望んでいたが、移籍市場終盤にエヴァートンとイタリアのフィオレンティーナが関心を示したものの、オランダ人FWは残留した。

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昨シーズンのユナイテッドの成功を支えたのは、セシュコ、ブライアン・エンベウモ、マテウス・クーニャがいずれもリーグ戦で二桁得点を記録した強力な前線だった。スロベニア人FWを欠く今、得点の重責はエンベウモに大きくのしかかっている。エンベウモは現在、4得点でクラブ最多得点に並んでいる。

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巨額投資も得点不足

チームに巨額を投じてきたことを考えれば、前線の得点力不足は特に懸念される。ユナイテッドは2年続けて夏にラスムス・ホイルンドとザークツィーを獲得し、その費用は合計1億850万ポンドに上った。さらに昨年、セシュコをライプツィヒからマンチェスターに迎えるため、7400万ポンドを費やした。

負傷するまでに、セシュコは今季ユナイテッドで公式戦6試合に出場し、2得点を挙げていた。加入以来の通算では38試合に出場し、14得点を記録している。

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危機の中で答えを探すキャリック

火曜日に報道陣の取材に応じたキャリックは、負傷の程度を見極めるための作業が続いていることを率直に明かした。「本当に近いうちに、はっきりした状況が分かることを願っている」と説明し、「発表を引き延ばそうとしているわけではない。次に話すとき、明日ではないかもしれないが、週末までにはもう少し明確なことを伝えられればと思う。今は調べているところなので、結果を見てみよう」と続けた。その後、状況は明らかになった。しかし、シーズンを左右する一連の試合に備えるキャリントンの誰にとっても、聞きたかった知らせではない。