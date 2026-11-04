マンチェスター・ユナイテッドに大打撃。ローマとの激闘後、マイケル・キャリックがカルロス・バレバのハムストリング負傷を認める

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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ローマとの激闘を制したチャンピオンズリーグの試合で、カルロス・バレバがハムストリングを負傷したと認めた。カメルーン代表MFは後半早々、明らかに痛みを感じて足を止めた。オールド・トラッフォードでの見事な逆転勝利に影を落とす出来事となった。

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チャンピオンズリーグでの逆転勝利に負傷の影

マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグでローマに3-2で劇的な勝利を収めたが、その代償は大きかった。キャリック監督は、オールド・トラッフォードでの激闘中にMFバレバがハムストリングを負傷したと認めた。

カメルーン代表のバレバは、コビー・メイヌーとともに先発に起用された。中盤の2人は豊富な運動量と優れた足元の技術を見せていたが、後半早々にアクシデントが起きた。バレバは危険な位置まで駆け上がり、得点かアシストにつながるプレーを見せようとしていた。しかし突然、明らかに痛みを感じて急停止。マンチェスター・ユナイテッドが0-2とリードを許すなか、早々にピッチを退くことになった。

キャリック監督、負傷について厳しい初期見解

苦痛の表情を浮かべたバレバがピッチを去る姿は、ホームのサポーターにとってつらい光景だった。それでもオールド・トラッフォードの観客は、負傷したMFがタッチライン沿いに歩く際、温かい拍手を送った。3-2での劇的な逆転勝利後、キャリック監督は若きMFの状態について厳しい見通しを示した。マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、当面の離脱を示唆している。

「現段階でカルロスについて新たに分かっていることはありませんが、負傷したのはハムストリングです」とキャリック監督は試合後の記者会見で語った。「どのような状態か評価する必要がありますが、初期段階では良い状態には見えません」

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ティーレマンスが代役として奮闘

バレバが思わぬ形で退いた後、中盤の穴を埋めるためにユーリ・ティーレマンスが投入された。ベルギー代表MFは期待に応え、見事なプレーで鮮やかな逆転劇を支えた。

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ティーレマンスはチームに必要だった落ち着きをもたらし、マンチェスター・ユナイテッドが主導権を取り戻して、最終的に勝ち点3を確保する助けとなった。キャリック監督は、欧州での重要な勝利における途中出場のティーレマンスの貢献をすぐさま称えた。

「ユーリは試合に入って、自分らしさを示したと思います。チームに加わり、彼の個性と人間性を見せてくれました」とキャリック監督は付け加えた。「人間として素晴らしい選手です。彼がもたらしてくれるものすべてを考えると、一緒にいられることがうれしいです」

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マンチェスター・ユナイテッド、次戦はアストン・ヴィラ戦

マンチェスター・ユナイテッドは今後数日で、バレバのハムストリングの負傷がどの程度か、速やかに見極める必要がある。医療スタッフが検査を行い、闘争心あふれるMFがどれほどの期間、試合に出られなくなるかを判断する。

一方、キャリック監督率いるチームは国内での戦いに再び集中しなければならない。マンチェスター・ユナイテッドは今週日曜日、プレミアリーグでアストン・ヴィラと対戦する予定だ。