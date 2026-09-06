マンチェスター・ユナイテッドはエバートン戦で土壇場のラストプレーにより勝ち点2を取りこぼした（2-2）。ベンヤミン・シェシュコは、トフィーズが5分前に追いついたあと、88分に決勝点を挙げたかに見えた。しかし、マイケル・キャリック率いるチームはアディショナルタイム深くに痛恨の失点。アインズリー・メイトランド＝ナイルズが見事なゴールを決め、衝撃的な結末となった。

元アヤックスのリサンドロ・マルティネスを先発に据えたマンチェスター・ユナイテッドは、今季3試合目のリーグ戦に臨んだ。此前のイプスウィッチ・タウン戦には5-2で勝利していた一方、レッド・デビルズは開幕戦でハル・シティに0-2で敗れていた。ヌサイル・マズラウィとジョシュア・ザークツィーはベンチスタートとなり、マタイス・デ・リフトは依然として試合メンバー外だった。

立ち上がりからマイケル・キャリック率いるチームがボールを支配したが、ユナイテッドはなかなか決定機を作れなかった。20分、マーカス・ラッシュフォードがサイドでメルリン・レールをかわし、ゴールライン際から低いクロスを送る。しかし、フリーで走り込んだマテウス・クーニャは枠内に飛ばせなかった。それでも0-1の気配は漂っていた。

前半終了間際、エバートンに先制の絶好機が訪れる。マンチェスター・ユナイテッドがボールを多く保持していたにもかかわらず、フリーのレールがサイドからFWティエルノ・バリーへ危険なクロスを供給。だが、バリーの至近距離からのヘディングはわずかにゴール上へ外れた。アウェーのユナイテッドもブルーノ・フェルナンデスを起点に先制に迫ったが、ジャラド・ブランスウェイトが2度にわたって立ちはだかった。

マンチェスター・ユナイテッドは後半最高の立ち上がりを見せた。ブライアン・ムベウモがドリブルを開始すると、ほとんど抵抗を受けることなくボックス内まで持ち込み、そのままシュート。ジョーダン・ピックフォードを破り、0-1とした。

エバートンは同点弾を目指して猛攻を仕掛けた。ホームチームは小さなチャンスを重ねながら攻勢に出る。タイリーク・ジョージの見事なプレーからデューズバリー＝ホールに1-1のビッグチャンスが訪れたが、うまくミートできない。試合は完全にオープンな展開となり、ユナイテッドもまた試合を決める0-2を強く狙っていた。

そして83分、ついにエバートンが追いつく。流れるような攻撃からボールはヘイデン・ハックニーを経てジョージへ渡ると、ジョージが強烈なシュート。ニア上を打ち抜き、1-1とした。だが、エバートンはこの同点を長く喜べなかった。88分、マンチェスター・ユナイテッドが再び突き放す。ルーク・ショーがブルーノ・フェルナンデスを追い越してオーバーラップし、正確なクロスをベンヤミン・シェシュコへ送る。FWは逆を突く形でファーへヘディング。ピックフォードは手に当てたものの、1-2は防げなかった。

デイビッド・モイーズ率いるチームは再び同点を目指した。ラストプレー、エバートンにもう一度だけチャンスが訪れる。ハックニーがペナルティーエリア内へ折り返すと、ユナイテッドはひとまずクリア。しかし、こぼれ球を拾ったアインズリー・メイトランド＝ナイルズが、そのまま左上隅へ見事にカーブをかけて突き刺し、GKセンネ・ラメンスをノーチャンスにした。これで2-2。土壇場の同点弾に、ヒル・ディキンソン・スタジアムは歓喜に包まれた。



