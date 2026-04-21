マンチェスター・ユナイテッドとアディダスが「Bringback」コレクションで往年の魅力を蘇らせる

アディダスとマンチェスター・ユナイテッドが、90年代初頭のサッカー文化を象徴する「Bringback」コレクションを発表しました。1990～92年シーズンのアウェイユニフォームにオマージュを捧げ、欧州での活躍と1991/92シーズンのリーグカップ優勝の記憶を呼び起こします。

中心アイテムは90/92シーズンアウェイジャージ。青と白の幾何学模様とトレフォイルロゴが印象的です。細部まで忠実に再現された1枚は、世代の象徴であり、サッカー史に残る名作です。

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メインアイテムを補完する、試合当日のためのフルコレクションが登場。当時のピッチやトレーニングで着用されたシルエットを忠実に再現しています。ラインナップは、オーセンティックショーツ、長袖ジャージ、レトロなトレーニングジャケット、トレーニングパンツ、クルーネックスウェット、90年代初頭のマッチデー文化に着想を得たグラフィックTシャツ。各アイテムはオリジナルアーカイブを再現し、クラシックなシルエットに当時のブランドロゴや仕上げを施しています。

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さらに、クラブの遺産を称えるライフスタイルTシャツや、大胆なパネルデザイン、ヴィンテージアディダスディテールを施したトレーニングウェアも用意され、ユニフォームがピッチを超えアイデンティティを示した時代のサッカー文化を体現しています。

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ショップ：マンチェスター・ユナイテッド × アディダス「Bringback」コレクション

「Bringback」コレクションは、2026年4月21日よりadidasとマンチェスター・ユナイテッド公式ストアで発売開始。