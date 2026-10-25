共有 GOALをGoogleでフォロー

セスク・ファブレガス監督は、過密日程を乗り越えてサッスオーロに2-0で勝利したコモについて、成長を続けるチームの成熟ぶりを称えた。マンチェスター・ユナイテッドを相手に欧州の舞台で歴史的な活躍を見せた後、イタリアのクラブは複数の大会で戦える選手層の厚さを証明した。

広告

ファブレガス、選手の入れ替えが鍵に

コモは土曜日も好調を維持し、サッスオーロに2-0で快勝して3連勝を飾った。タソス・ドゥヴィカスの2得点が勝利を決めたが、ファブレガスにとって重要だったのは、最近ではマンチェスター・ユナイテッドとの注目のチャンピオンズリーグの一戦もあった過密日程のなか、チームが高いエネルギーレベルを保てたことだ。

『TUTTOmercatoWEB』が伝えたところによると、ファブレガスは「状況による。毎回少しずつ違うが、今日は間違いなくフィジカル面が大きかった。それまでのマンチェスター・ユナイテッド戦とフィオレンティーナ戦でエネルギーを消耗していた」と説明した。『TUTTOmercatoWEB』「ここに来て戦うには、エネルギーを残していることが重要だった。出場機会を得るために何週間も、あるいは何カ月も待っていた選手たちがいた。今季の本当の課題は試合間隔の短さだ。見ての通り、強豪チームもこれほど多くの選手を入れ替えることには苦労している」

かつてアーセナルとチェルシーでプレーしたMFは、出場機会の限られる選手たちが起用された際に力を発揮する重要性を強調した。「一方、相手チームは8日間かけて試合の準備をして臨む。勝利はさらなる力を与えてくれるし、このような形で勝てたならなおさらだ。今日はカンブワラがプレーし、リッチも出場し、ラドはデビューを果たした。全員が起用できる状態で、シーズン終了まで力を貸してくれるのは良いことだ」と付け加えた。

タソス・ドゥヴィカスの成長

ギリシャ人FWドゥヴィカスは間違いなくこの試合の主役だった。ファブレガスは、ストライカーとしての決定力の裏にある献身的な働きをすぐさま指摘した。現在の成長を続ければ、ドゥヴィカスはこのリーグで最も恐れられるセンターフォワードの一人になるために必要な資質をすべて備えていると、スペイン人指揮官は考えている。

広告 広告

「タソスは情報を与えてほしがる。いつも話をしたがり、常に向上したいと思っている選手だし、得点も挙げている。その裏にどれほどの努力があるか、私は知っている。彼は非常に、非常に重要なセンターフォワードになれるような成長を遂げている。練習には全力で取り組み、とても献身的な選手だ。その意味で、我々はとても満足している。この3年間の補強の中でも、満足をもたらしてくれた選手の一人だ」と語った。

Related Topics

守備の堅さと戦術面での成長

攻撃面での活躍だけでなく、初めて組む最終ラインで無失点に抑えたコモの守備も目を引いた。ファブレガスは、チームが試合のさまざまな局面に以前よりうまく対処できるようになっていると指摘。オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦した厳しい一夜以降も、その力を磨いてきたという。

「この点にはとても満足している。チームがうまく守れるなら、それは攻撃することより常に良い。我々は自信をつけなければならない。マンチェスター・ユナイテッド戦の後も、チームは改善に向けていくつかの面によりうまく対処できているように見える。今日の守備陣を見れば、全員が一緒にプレーするのは初めてだった。その前にはリッチもいた。このことを忘れてはいけないし、私は忘れていない。その裏には努力がある。選手たちは何を改善できるかを理解し、それをチームのために生かそうとしている」と説明した。

広告

トップレベルへの適応

ファブレガスは、代表戦と欧州での試合による大きな負担を受けて休ませたニコ・パスのような主力選手の起用法にも言及した。国内と欧州の大会の双方で存在感を確立しようとする若いチームにとって、選手の入れ替えは欠かせない過程だと指揮官は強調した。

「特にチャンピオンズリーグの後だけに、大きな挑戦だ。これほど多くの選手を入れ替えてここに来て、特に後半にこのパフォーマンスを見せた。相手にプレーする余地もチャンスも与えなかった。シーズン中には、このように対処しなければならない時もある。これは適応の過程だ。我々はとても若いチームで、私にとって今日は選手たちの反応が重要だった。チームのことをとても気に入った」とファブレガスは締めくくった。