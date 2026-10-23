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元プレミアリーグのストライカー、トロイ・ディーニーは、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が先週リサンドロ・マルティネスを起用から外さなかったことで、ブルーノ・フェルナンデスによる最近の戦術面の批判を招いたと考えている。ユナイテッドの主将であるフェルナンデスは、水曜日に敵地でコモに1-4と大敗したチャンピオンズリーグの試合後、監督の采配に公然と疑問を呈した。

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寛容な対応が主将の批判を招く

キャリックは、マルティネスを処分しなかったことで、マンチェスター・ユナイテッドのロッカールームにおける自らの権威を損なったと批判されている。その後、フェルナンデスはイタリアでの試合における指揮官の戦術を批判した。週半ばの大敗後、ポルトガル人MFは、チームは「プレッシャーを受けたときにもっと勇敢になる」こと、そして「高い位置からプレスをかけるリスクを冒す」ことが必要だと主張した。一方、指揮官は敗因を戦術ではなく、走る量の不足だとした。

解説者が甘い規律上の対応を批判

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フェルナンデスが公然と不満を述べたのは、マルティネスが夏の移籍市場で十分に戦力を補強しなかったとして、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスを批判したわずか数日後のことだった。アルゼンチン人CBはその後、この発言について謝罪したものの、出場停止処分は受けず、先週日曜日にエランド・ロードで行われたリーズ・ユナイテッド戦では先発出場した。試合は1-1の引き分けに終わった。

元ワトフォードのストライカー、ディーニーは『プレミアリーグ・オール・アクセス』で、マルティネスを起用し続けたことが、意図せず主将にも分をわきまえない発言をする余地を与えたと主張した。「先週、マルティネスがああいうことを言ったとき、試合に出してはいけなかった。すぐに対処して、『謝罪したのは分かるし、そういうことも含めて理解している。でも今週はメンバーから外す』と言わなければならない。おそらくキャリックは周囲を見て、『手元に選手があまりいないし、助けになる選択肢も少ない。しかもエランド・ロードでの試合だ』と思ったのだろう。それでも、すぐに対処する必要がある。

「そうせずにマルティネスを出場させた瞬間、意図せずブルーノ・フェルナンデスにも発言を許すことになった。ブルーノ・フェルナンデスは、何を言ってもいいという空気に乗ったんだ。だが、ブルーノ・フェルナンデスについては3年間言い続けている。ゴールやアシストがなければ、彼は主将にふさわしくない。この話は何度もしてきた。彼はリーダーではない」

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クラブ上層部への怒りが険悪な空気に拍車

7試合勝利なしという厳しい状況に歯止めをかけるには、指揮官と主将が早急に意見の相違を解消しなければならない。一方、サポーターの怒りはオールド・トラッフォードのクラブ上層部へと向かう度合いを強めている。日曜日の国内での試合を前にサポーターの雰囲気について語ったtalkSPORTのサッカー担当主任記者アレックス・クルックは、結果がすぐに改善しなければスタジアムの雰囲気は「かなり険悪になりかねない」と警告した。「週半ばには、スタンドにいた人も自宅で観戦していた人も、怒っているマンチェスター・ユナイテッドのファンが大勢いたと思う。

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「彼らはブルーノ・フェルナンデスの発言も見ているだろう。マイケル・キャリックには同情しているはずだ。実際、同情していると思う。彼はクラブのレジェンドであり、選手としてヨーロピアンカップを制した人物だ。昨シーズン、クラブが助けを必要としていたときに引き受けた人物でもある。

「彼らが強く怒っているのは、キャリックより上の立場にいるジェイソン・ウィルコックスやオマル・ベラダらだ。ボーンマスが先週末にプレミアリーグで初勝利を挙げたことを考えると、この試合がユナイテッドにとって不利な展開になりそうで心配だ。そうなれば、事態はあっという間に非常に悪い方向へ進みかねない。ボーンマスにはマンチェスター・ユナイテッドを走力で圧倒する力がある」

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復調したボーンマスが揺らぐチームの結束を試す

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ユナイテッドは日曜日、プレミアリーグの手ごわい一戦でボーンマスをオールド・トラッフォードに迎える。ボーンマスはリーグ戦でサンダーランドに2-0で勝利した後、ヨーロッパリーグでACミランを3-0で圧倒し、自信を深めてマンチェスターに乗り込む。キャリックと選手たちにとって、スタンドで高まる不満をさらに強めないためには、序盤につまずかないことが重要になる。