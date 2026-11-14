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マンチェスター・ユナイテッドは、新監督マウリシオ・ポチェッティーノのスタッフとしてシルビア・トゥヤを迎える見通しだと、『ガーディアン』が報じた。一方、ガリー・リネカーはアルゼンチン人指揮官に失敗の可能性を警告している。

報道によると、46歳のスペイン人女性トゥヤに加え、ポチェッティーノの5人からなるスタッフ全員がアメリカ代表からイングランドへ移るという。アシスタントコーチのヘスス・ペレスとミゲル・ダゴスティーノ、GKコーチのトニ・ヒメネス、そしてスポーツ科学者を務めるポチェッティーノの息子セバスティアーノだ。ただし、トゥヤの加入についてマンチェスター・ユナイテッドから個別の発表はまだない。

スポーツ科学者であり、筋力・コンディショニングコーチでもあるトゥヤを迎えれば、クラブの男子トップチームにとって初の試みとなる。トゥヤは2024年10月にアメリカ代表のスタッフに加わり、同チーム史上初の女性スタッフとして同国サッカー連盟の歴史に名を刻んだ。

それ以前は、スペイン女子サッカーのトップリーグ、リーガFに所属するFCレバンテ・バダロナで働き、バルセロナ大学のカタルーニャ国立スポーツ科学研究所でも教えていた。

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ポチェッティーノはマイケル・キャリックの後任として2年半の契約を結び、11月18日に職務を開始する。一方、レジェンドのガリー・リネカーは、ポッドキャスト『The Rest Is Football』で、かつてトッテナム・ホットスパーとチェルシーを率いた指揮官の成功の見込みに懐疑的な見方を示した。

Getty Images

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ガリー・リネカー、マウリシオ・ポチェッティーノの短期退任を予想

元イングランド代表FWは、ユナイテッドの不振の原因はクラブの組織構造にあるとみており、ポチェッティーノの在任期間は短くなると予想する。「ポチェッティーノが就任すれば、おそらくまずまずのスタートを切り、しばらくはかなり良い成績を残すと思う」とリネカーは語り、こう続けた。「ポチェッティーノにとってマンチェスター・ユナイテッドはビッグクラブだ。少なくとも名前の上ではね。彼はそこで仕事を始めるが、その後は以降の展開から外されるだろう。18カ月後も彼がまだそこにいたら驚くよ」

リネカーは、サー・アレックス・ファーガソンの退任以来、オールド・トラッフォードでは同じことが繰り返されているとみる。上層部の不手際の責任を、現場の指揮官が負わされるという構図だ。「いつも同じことの繰り返しだ。スケープゴートにされるのは常に監督で、それは見ての通りだ」と65歳のリネカーは批判した。「本当の問題は監督より上にあると思う。彼らは皆、優れた監督だ。この10年で就任した顔ぶれを見てほしい。アレックス・ファーガソン以降に去った監督は今、何人になる？ 12人か？ そして皆、クラブは混乱していると言って去っていく」

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リネカーは特に、ポチェッティーノの前任者キャリックへの対応を、自説を裏付ける例に挙げた。「責任を押し付けられる監督は常にいる。彼らは夏にキャリックを十分に支えなかった。彼は昨季後半、素晴らしいプレーを見せた。確かに欧州大会には出場しておらず、カウンターを狙う戦い方だった。それでも、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣がいつまでそれで済ませられるのか、私には分からない」