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ブルーノ・フェルナンデスが、マンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されたマイケル・キャリックにメッセージを送った。ここ数週間、チームの戦術方針を巡って公の場で意見が対立していたものの、クラブのキャプテンはキャリックに真っ先に敬意を表した。マンチェスター・ユナイテッドは、トップチームを率いる新たな正式監督の選定に乗り出している。

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シーズン序盤の不振を受け、キャリック監督が解任

マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、アストン・ヴィラと4-4で引き分けた試合を受け、キャリック監督との契約を終了した。シーズン序盤から思うような結果が出ない中での決定により、同監督のオールド・トラッフォードでの任期は突然幕を閉じた。

前シーズンは好調のうちに終えたものの、クラブ首脳陣は最終的に、目標を達成するには指揮官の交代が必要だと判断した。解任に先立っては、結果が安定せず、内部の対立が大きく報じられるなど、舞台裏でも緊張が続いていた。

フェルナンデスとマグワイアが感謝の言葉

クラブが退任を発表した後、フェルナンデスはインスタグラムのストーリーズで短い別れの言葉をつづった。ポルトガル人MFは元監督と握手する自身の写真に、「ボス、すべてに感謝します」という短いメッセージを添えた。

退任に言及した主力選手は、32歳のフェルナンデスだけではない。ハリー・マグワイアはユナイテッドの選手として初めてこのニュースに公の場で反応し、「これからもずっとレジェンドです。敬意を表します。ありがとうございました」と記した。

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戦術を巡る対立と契約の不透明感

フェルナンデスの簡潔な感謝の言葉は、主将と元監督の間に最近生じた対立を経てのものだ。現PFA年間最優秀選手のフェルナンデスは先月、コモに1-4で大敗したチャンピオンズリーグの試合後、キャリック監督の戦術を公然と批判した。

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この対立を受け、フェルナンデスはその後のボーンマスとのプレミアリーグの試合で先発から外された。その後、2人は問題の解決に向けてキャリントンの練習場で話し合ったが、それからわずか数週間後にキャリック監督は解任された。

ピッチ外では、フェルナンデス自身のオールド・トラッフォードでの将来も未定のままだ。同選手はクラブからの2度目の契約延長オファーを断ったと報じられている。現行契約が来夏に満了するため、ユナイテッドはフェルナンデスが移籍先候補のクラブと交渉できるようになる1月までに、新たな条件で合意する必要がある。

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ユナイテッド、後任にポチェッティーノ監督を狙う

キャリック監督の退任を受け、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣はできる限り早く正式な後任を任命しようとしている。クラブはトッテナムとチェルシーで指揮を執ったマウリシオ・ポチェッティーノ監督を有力候補に挙げている。

ポチェッティーノ監督は現在、アメリカ代表の指揮を執っている。国内での今シーズンの巻き返しとロッカールームの安定を目指すユナイテッドにとって、アルゼンチン人監督の招へいを実現するための調整が最優先課題となる。