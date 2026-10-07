マンチェスター・ユナイテッドが、3000万ユーロで手放した選手の買い戻しを望んでいる

スコット・マクトミネイは今夏、プレミアリーグに復帰する可能性があるようだ。『スカイ・スポーツ』によると、マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラはすでに昨夏、問い合わせを行っていた。

マクトミネイは2024年夏からナポリでプレーしている。イタリアのクラブは、3000万ユーロでマンチェスター・ユナイテッドから同選手を獲得した。

ナポリでの1年目から、彼はいきなり中心選手となった。スコットランド代表MFは12得点6アシストを記録し、クラブの優勝に大きく貢献した。前季も実に10度ゴールネットを揺らしている。

ただ、マクトミネイは昨夏に心臓の手術を受けなければならなかった。そのため、今季はここまでほとんど出場できていない。

このMFはナポリと2028年半ばまで契約を結んでいる。つまり、クラブが移籍金を得るには今夏に売却しなければならないということになる。

古巣マンチェスター・ユナイテッドに加え、アストン・ヴィラもすでに問い合わせを行っている。選手本人もプレミアリーグ復帰に前向きだ。ただし、ナポリとの契約延長の可能性もまだ排除されていない。

もっとも、後者の実現は簡単ではなさそうだ。ナポリはマクトミネイの給与面での要求を満たせないとみられている。