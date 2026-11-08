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ギャリー・ネヴィル氏はマイケル・キャリック監督に対し、アストン・ヴィラ戦では経験豊富な選手を頼り、若手のシェイ・レイシーを先発から外すよう求めた。マンチェスター・ユナイテッドが降格圏に転落したことを受け、クラブのレジェンドはプレミアリーグの重要な一戦で慎重に臨むべきだと訴えた。

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マンチェスター・ユナイテッドが降格圏に転落

ノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティに勝利したことを受け、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグの降格圏に転落した。危機的な順位低下により、アストン・ヴィラ戦を前にキャリック監督への重圧が増している。

キャリック監督率いるチームは今週、チャンピオンズリーグで粘り強さを見せた。2点のビハインドから巻き返し、ローマを相手に重要な勝利を収めた。この逆転劇では、終盤に途中出場したレイシーが重要な役割を果たした。10代の同選手は現在、ヴィラ戦での先発入りを狙っている。

ネヴィル、若手より経験を重視するよう要求

週半ばの試合でレイシーが途中出場から印象的なプレーを見せたにもかかわらず、ネヴィルはキャリック監督に対し、この若手を先発させたいという誘惑に抗うよう求めた。元DFは、現在の危機を乗り切るには実績のあるベテラン選手が必要だと考えている。『NBC Sport』で、ネヴィルは若手にシーズンの立て直しを託すべきではないと警告した。

「今は若手を起用する時だとは言わない。経験が必要な時だ」と述べた。「そもそも才能ある若手がいて、なおかつ本当に追い詰められている時にすることだと思う。今は彼がベストのチームをピッチに送り出すべき時であり、選手たちは結果を出さなければならない」

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熱気の陰に隠れる、より根深い戦術上の問題

ネヴィルは古巣が下位3チームに転落したことに衝撃を受けたと認め、厳しい現実を突きつけられたと語った。また、欧州での逆転劇を支えたのは持続可能な戦術ではなく、スタジアムの雰囲気だったとも警告した。

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「下位3チームに入っているのを見るのは信じがたい。厳しい現実を突きつけられる。水曜日のあの夜を動かしたのは感情だった」とネヴィルは続けた。「マンチェスター・ユナイテッドがあのゴールを決めた。欧州の試合では、感情に後押しされて次々と攻撃を繰り出す光景を以前にも見てきた。スタジアムの雰囲気は熱狂的だったが、それだけであらゆる困難な局面を乗り切れるわけではない。

「選手にはパフォーマンス、プレーの形、方法論が必要だ。一貫して頼れるものと、基本となるプレースタイルが必要なんだ。マンチェスター・ユナイテッドは今季、本当にひどい状態にある。降格圏にいるまま代表ウィークに入れば、極めて深刻な状況になるだろう」

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アストン・ヴィラ戦で迎える重要な試練

マンチェスター・ユナイテッドは今日、オールド・トラッフォードにアストン・ヴィラを迎える。国内リーグでの不振を早急に立て直さなければならない。この試合は、キャリック監督の戦術的アプローチにとって大きな試練となる。