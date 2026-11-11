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マンチェスター・ユナイテッドの監督就任に近づいているアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノに代わる監督として、アメリカ代表はペップ・グアルディオラを最優先候補に据える見込みだ。マンチェスター・シティの元監督であるグアルディオラは、夏にイタリア代表監督就任に迫っていた。また、アメリカでの仕事に以前から関心を寄せており、長期的なプロジェクトを築く場としてアメリカを「魅力的」と評したこともある。

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アメリカ代表、グアルディオラを招聘の最優先候補に

ポチェッティーノは今後2週間に行われるハイチとのCONCACAFネーションズリーグの試合に向け、アメリカ代表の選手たちとともにいるが、試合が終わればマンチェスター・ユナイテッドに加わる見通しだ。ユナイテッドは水曜日、トッテナムとチェルシーの元指揮官と口頭で合意し、招聘に近づいた。

そうなればアメリカ代表は新たな監督を探す必要がある。『The Athletic』によると、同代表はグアルディオラを最優先候補とするという。スペイン人指揮官はマンチェスター・シティでチャンピオンズリーグとプレミアリーグで6度の優勝を果たし、それ以前にもバルセロナとバイエルン・ミュンヘンで大きな成功を収めた。

グアルディオラ、イタリア代表監督就任に迫っていた

グアルディオラは以前から代表チームの指導に関心を示していた。夏にはイタリア代表監督への就任に非常に近づき、就任を見送ると決める前には先発メンバーを書き出していた。その後、イタリアサッカー連盟のテクニカルディレクター、パオロ・マルディーニは辞任した。アンドレア・ピルロの招聘も、ロシアの賭博会社との商業的な関係を理由に頓挫していた。

マルディーニは『コリエレ・デラ・セラ』にこう語った。「グアルディオラは、技術を重視する攻撃的なサッカーを最もよく体現する監督だ。彼は友人たちに、代表チームを指揮したいという考えを伝えていた。私たちはバルセロナへ会いに行き、一緒に昼食を取り、丸一日話した。彼は非常に心を動かされていた。受諾する寸前までいった。紙に先発メンバーを書き出し始めてさえいた」

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グアルディオラ、アメリカ代表のプロジェクトに関心

グアルディオラは過去にアメリカ代表の関係者と話したと報じられており、アメリカで働くことにも関心を抱いている。2012年にバルセロナを離れた後には、短期間ニューヨークに住んでいた。ポチェッティーノが就任する前の2024年にも打診を受けたとされ、ポチェッティーノの就任時には同業の監督の成功を願っていた。

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グアルディオラは当時、「彼とアメリカ代表の幸運を祈る。アメリカには友人もいる。彼が一流の監督であることは知っている」と語った。また、以前には「アメリカ代表で長年にわたるプロジェクトを築き、代表チームを次の段階へ引き上げることに挑戦するのは魅力的だ。人口やスポーツなどを考えれば、アメリカにはその可能性がある」との発言も伝えられている。

マンチェスター・ユナイテッドとアメリカ代表の今後は？

ユナイテッドの最高経営責任者オマール・ベラダとフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスはモナコにいた。そこで少数株主のジム・ラトクリフ卿が、共同会長のジョエル・グレイザーとアヴラム・グレイザーの了承を得たマイケル・キャリック解任の決定を正式に承認するとみられていた。

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キャリックの退任は木曜日にも発表される可能性があるが、ポチェッティーノの就任にはもう少し時間がかかるかもしれない。夜通しのさらなる協議が予定されているためだ。ポチェッティーノのオールド・トラッフォード入りが決まれば、アメリカ代表はグアルディオラの招聘に目を向けることになる。