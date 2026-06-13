マンチェスター・ユナイテッドが移籍金9300万ユーロのポルトガル人選手へオファー準備中。

スカイ・スポーツによると、マンチェスター・ユナイテッドはマテウス・フェルナンデスへの初オファーを用意している。ウェストハム・ユナイテッドのMFは、クラブの最優先補強候補だ。

フェルナンデスは昨夏、約4400万ユーロでサウサンプトンからウェストハムへ移籍。スポルティング・ポルトガルのユース出身で、低迷するチームで数少ない希望だった。

ロンドン勢は昨季最終節でプレミアから降格し、21歳MFが市場の注目株になると理解している。

しかしウェストハムは売却を急いでおらず、2030年半ばまで契約が残るフェルナンデスの移籍金を8000万ポンド（9270万ユーロ）に設定している。

代表経験は1試合のみで、ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表のW杯メンバーにも選ばれなかった。そのため、マンチェスター・ユナイテッドがそこまで支払うかは不透明だ。

マンチェスター・Uは双方が納得する着地点を探る構えだが、ウェストハムがどこまで譲るかは不明だ。Transfermarktの推定市場価値は5000万ユーロ。

マンチェスター・ユナイテッドはすでにアタランタのセントラルMFエデルソンと非公式合意しており、負傷したウェズリー・フランサの代役としてブラジル代表に追加招集された彼は、W杯後に正式契約を結ぶ予定だ。