マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールとの接戦を制し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。

マンチェスター・ユナイテッドは日曜日のプレミアリーグでリヴァプールをホームに迎え、3位争いで貴重な白星を挙げた。マイケル・キャリック監督率いるチームは、オールド・トラッフォードで激戦の末に勝利し、チャンピオンズリーグ出場権を確保した。

序盤、CKをクリアされた後にマテウス・クーニャが2度目のシュートで先制。このシュートはアレクシス・マカリスターに当たり、GKフレディ・ウッドマンは止められなかった。1-0。

14分にはベンジャミン・セスコが追加点。一度はウッドマンに阻まれたが、ブルーノ・フェルナンデスのアシストから2度目のチャンスをものにし2－0とした。 VARが確認したが、ゴールは認められた。スロット監督の苦境は深まるばかりだった。

前半はフェルナンデスを軸にユナイテッドが圧倒。リヴァプールのチャンスは23分、ガクポのペナルティエリア外からのシュートが枠を外れた程度だった。

しかし後半開始直後、途中出場のアマド・ディアロがボールを失い、ドミニク・ソボスライが独走して1点を返した。スコアは2-1となり、試合は再び緊張感を取り戻した。

直後、フェルナンデスは高いボールをコントロールし、ムベウモにパス。しかしフォワードのヒールパスはポストに当たり、アシストにはならなかった。

しかし数分後、ユナイテッドはビルドアップのミスからラメンスがボールを奪われ、ガクポに簡単に決められ2-2となった。

後半は一転、リヴァプールが攻勢を強めた。66分、ソボスライのFKがゴールに迫るもホームチームがクリア。ユナイテッドもCKからチャンスを作ったが、フェルナンデスのFKをカゼミーロが頭で合わせたシュートはGKが捕った。

直後、こぼれ球をコビー・マイヌーが右足で沈め、オールド・トラッフォードが沸いた：3-2。リヴァプールは同点を狙ったが、リオ・ングモハとガクポの2本のシュート以外には好機を作れなかった。