共有 GOALをGoogleでフォロー

ピーター・シュマイケル氏は、オールド・トラッフォードで行われたローマとのチャンピオンズリーグの一戦で劇的な逆転劇を牽引したMFユーリ・ティーレマンスを絶賛した。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、この白熱した試合での勝利がマイケル・キャリック監督にとって大きな転機になり得ると考えている。

広告

劇的な欧州の一夜

マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグでローマに3-2の劇的な逆転勝利を収め、4連敗を回避した。キャリック率いるチームはまたも痛手となる敗戦を喫するかに見えたが、オールド・トラッフォードで終盤に反撃した。

開始12分以内にアウェーチームのマティアス・スーレが先制。その後、エイデン・ヘヴンがペナルティエリア内でハンドを犯し、ドニエル・マレンがPKからリードを2点に広げた。

後半15分を迎える直前、ブルーノ・フェルナンデスが蹴り直しとなったPKを決め、ホームチームに望みをつないだ。そしてマテウス・クーニャが試合終了間際に2得点を挙げ、批判にさらされる指揮官にとって重要な勝利をもたらした。

シュマイケル、試合を変えたティーレマンスを称賛

元GKのシュマイケルは、低調だった前半のプレーを見て非常に悲しくなったと認めた。一方で、負傷したカルロス・バレバに代わって出場し、試合を一変させたのは夏の新加入選手ティーレマンスだと称賛した。

広告 広告

「そろそろ、こういうことをやってもいい頃だった」と、シュマイケルは『CBS Sports』に語った。「マンチェスター・ユナイテッドはかつて、こうしたことを何度もやっていた。でも、もう長い間なかった。ハーフタイムには、最初の45分間に見たものがあまりにひどくて、本当に悲しかった。ひどかった、本当にひどかった。そして後半の早い時間にカルロス・バレバが負傷交代した。これ以上悪くなるはずがない、と思ったよ。

Related Topics

「でも、ユーリ・ティーレマンスが入って試合を変えた。マンチェスター・ユナイテッドでの彼のプレーとしては、私が見た中で最高だったし、彼のために本当にうれしい。中盤に入ってチームを前へと動かし、リーダーになった。素晴らしかった」

ユナイテッド伝統の精神を取り戻す

この驚異的な逆転劇は、シュマイケルの現役時代にユナイテッドを象徴した、欧州の舞台での名勝負を思い起こさせた。1980年代以来最悪のシーズン序盤のスタートによって、さらなる危機に陥る恐れがある中、ホームチームはハーフタイムにブーイングを浴びながらピッチを去った。シュマイケルは、この劇的な勝利がシーズン残りの戦いに向けたきっかけになると考えている。

広告

「私にとって、これは大きな転機になり得る」と続けた。「選手たちは今、マンチェスター・ユナイテッドの選手として、欧州の大舞台でプレーするのがどんなものかを実感した。0-2からの逆転は、ユナイテッドが長年やってきたことだ。この勝利を必要としていたマイケル・キャリックのために、本当に、本当にうれしい」

再び国内での戦いへ

苦闘の末につかんだ勝利はキャリックに大きな後押しとなり、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグの順位表で17位に浮上した。一方、痛い敗戦を喫したローマは、4試合を終えて19位に後退した。

広告

ユナイテッドは今週末、プレミアリーグの戦いに戻るにあたり、この勢いを生かさなければならない。キャリック率いるチームは日曜日、アストン・ヴィラとの厳しい一戦に臨む。