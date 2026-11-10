マンチェスター・ユナイテッドがキャリックを解任へ。後任にはこの人物が就任する見通し

マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されると、ジ・アスレティックが報じた。クラブは11月22日、アンフィールドで別の監督の下、試合に臨むという。

キャリックは今季から正式契約を結び、オールド・トラッフォードで指揮を執っている。昨季は暫定監督としてクラブをプレミアリーグの見事な3位に導いた。

しかし、今季は調子が上がらない。クラブは現在、プレミアリーグで降格圏の18位。チャンピオンズリーグでは38チーム中17位につけている。

この英国人監督は、ホームでボーンマスに0-3で敗れた痛恨の一戦の後、流れを変えるために3試合の猶予を与えられていた。その初戦はチェルシーに0-2で敗れた。

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続くチャンピオンズリーグのASローマ戦では、マンチェスター・ユナイテッドが0-2から逆転して3-2で勝利。先週末のアストン・ヴィラ戦では、キャリック率いるチームが2度リードを許しながら追いつき、4-4で引き分けた。

だが、クラブ首脳陣にとっては十分ではなく、キャリックは近く解任される。信頼性が非常に高いジ・アスレティックによると、マンチェスター・ユナイテッドがアンフィールドでリヴァプールと対戦する11月22日には、別の監督がチームを率いるという。

同スポーツメディアによると、レッドデビルズはマウリシオ・ポチェッティーノ、ユリアン・ナーゲルスマン、アントニオ・コンテの3人を候補に挙げている。