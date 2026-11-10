マンチェスター・ユナイテッドがキャリックを解任へ。後任にはこの人物が就く見通し

マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されると、ジ・アスレティックが報じた。クラブは11月22日、アンフィールドで別の監督の下、試合に臨むことになる。

キャリックは今季から正式契約を結び、オールド・トラッフォードで指揮を執っている。昨季は暫定監督としてチームを率い、プレミアリーグで見事な3位に導いた。

しかし、今季は思うように結果が出ていない。クラブは現在、プレミアリーグで降格圏の18位。チャンピオンズリーグでは36チーム中17位につけている。

この英国人監督には、ホームでボーンマスに0-3で痛敗した後、流れを変えるための3試合が与えられていた。その初戦ではチェルシーに0-2で敗れた。

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その後、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグのASローマ戦で0-2から逆転し、3-2で勝利。先週末のアストン・ヴィラ戦ではキャリック率いるチームが2度リードを許しながら追いつき、4-4で引き分けた。

だが、クラブ首脳陣にとっては十分ではなく、キャリックは近く解任される見通しだ。信頼性の高いジ・アスレティックによると、マンチェスター・ユナイテッドが11月22日にアンフィールドでリヴァプールと対戦する際には、別の監督がチームを率いるという。

同スポーツメディアによると、レッドデビルズはマウリシオ・ポチェッティーノ、ユリアン・ナーゲルスマン、アントニオ・コンテの3人を候補に挙げている。