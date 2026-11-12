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cm grafica carrick manchester united 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

マンチェスター・ユナイテッドがキャリックの解任を正式発表。ポチェッティーノの同クラブ監督就任が目前に

マンチェスター・ユナイテッド
移籍情報
マイケル・キャリック

マンチェスター・ユナイテッドの指揮官マイケル・キャリックが即時解任。

マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックを解任したことが正式に発表された。1981年生まれのキャリックは、2006年から2018年までマンチェスター・ユナイテッドでプレーし、2026年1月26日から同クラブの指揮を執っていた。この一報は午前中にファブリツィオ・ロマーノが先んじて伝え、その後クラブの公式発表で確認された。昨季はチームをチャンピオンズリーグ出場に導いたものの、キャリックは2026-27シーズンに入って厳しいスタートを切った。プレミアリーグでは10節を終え、マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点8で下から3番目に沈んでいる。

ポチェッティーノ就任へ

キャリックの後任として、ここ数時間でマウリシオ・ポチェッティーノの名前が有力視されている。現在はアメリカ代表監督を務め、過去にはエスパニョール、サウサンプトン、トッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーを率いた。

マンチェスター・ユナイテッドはポチェッティーノがトップチームの新監督に就任することで、口頭で基本合意に達した。手続きを進めるため、アメリカサッカー連盟との交渉が行われている。1000万ドルの契約解除条項があるためだ。

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