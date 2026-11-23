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マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーが、リヴァプールに0-4で大敗したチームのパフォーマンスを厳しく評価した。アンフィールドでの惨敗は、新監督マウリシオ・ポチェッティーノにとって悪夢のような船出となった。初陣は早い時間帯の退場によって狂わされた。

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アンフィールドでポチェッティーノ監督が惨憺たる船出

ポチェッティーノ監督のユナイテッドでの指揮は、日曜日に リヴァプールに0-4で圧倒される という惨憺たる形で始まった。開始からわずか8分、アレクサンデル・イサクへのチャレンジでレニー・ヨロが退場となり、試合の行方は最初の15分で事実上決まった。リヴァプールは直後に数的優位を生かし、ドミニク・ソボスライとフロリアン・ヴィルツのゴールで2点を奪取。後半にも2点を加えて大勝を収めた。

試合を通じて中盤で苦しい戦いを強いられたメイヌーは、数的不利により、もともと厳しい一戦がほぼ勝ち目のないものになったと認めた。MFは『スカイスポーツ』に対し、率直にこう語った。「10人対11人だ。アンフィールドのような場所に来れば、それだけでも難しい試合になる。そこで1人失えば、さらに厳しくなる。試合での仲間たちの戦う姿勢は責められない。悔しさを受け止めて、前に進む。準備してきたことがすべて無駄になるとは言わない。練習でやったことを試合で生かすことはできる。でも、こんな状況で1人少なければ、10倍難しくなる」

レニー・ヨロの退場判定に議論

試合を決定づけた場面は今も大きな議論を呼んでいる。ポチェッティーノ監督と選手たちは、ヨロに一発退場を命じた主審の判定に疑問を呈した。フランス人DFは決定的な得点機会を阻止したと判断されたが、リプレー映像ではイサクがボールのコントロールを失っていた可能性が示された。メイヌーはこの場面について特に強く主張し、接触が起きた時点でボールはすでにGKセンネ・ラメンスの方へ向かっていたと訴えた。

「レッドカードにはなり得ないと思う判定によって、試合は僕らの手から離れてしまった」とメイヌーは語った。さらに、「あり得ない。ボールはもうGKのところにある。2人とも全速力で走っている。僕らに何ができる？ 起きたことは仕方がない」と続けた。

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メイヌー、チームメイトに奮起を促す

メイヌーは判定への不満だけでなく、プレミアリーグの下位から抜け出そうとするマンチェスター・ユナイテッドには、チーム内で責任を自覚することが必要だと強調した。悲惨な冬を避けるためにどうしても調子を取り戻さなければならない中、若きMFはチームメイトに明確なメッセージを送った。現在の苦境を外部から解決してくれるものはなく、全員で懸命に努力することだけが状況を好転させると訴えた。

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敗戦による精神的な痛みに触れたメイヌーの言葉には、成熟した姿勢が表れていた。「厳しいし、つらい。でも、誰も僕らを救いに来てはくれない。懸命に努力し、掘り下げ続け、取り組み続け、戦い続けなければならない。いずれすべてが好転する」と語った。

スポルティング戦を前にユナイテッドへの重圧高まる

ユナイテッドは重大な局面に立たされている。目標とする欧州大会出場圏との差が不穏なほど広がり続ける中、長い移行期間にとどまる余裕はない。今、注目はポチェッティーノ監督の下で迎える次戦に、チームがどう反応するかに集まっている。指揮官は、最近の試合中の退場以前から驚くほど脆さを見せていた守備ラインを、早急に立て直すという差し迫った課題に直面している。

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クラブ全体が、ポチェッティーノ監督の新たな指揮の下で立ち直り、粘り強さを証明することを強く望んでいる。それだけに、水曜日に控えるスポルティングとの注目のUEFAチャンピオンズリーグの一戦は、新たな戦術規律とチームの結束力を試す、早くも重要な試合となる。