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マンチェスター・ユナイテッドは、1月の移籍市場を前にユヴェントスのサイドバック、アンドレア・カンビアーゾの動向を注視している。ルーク・ショーは契約満了が迫っており、オールド・トラッフォードでの将来は不透明なままだ。

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マンチェスター・ユナイテッド、イタリア人DFを狙う

マンチェスター・ユナイテッドはサイドバックを探している。『TeamTalk』が『TuttoJuve』を引用して伝えたところによると、ユナイテッドは26歳のイタリア代表選手について問い合わせた。クラブの共同オーナーであるINEOSは、夏の移籍市場でマイケル・キャリック監督のために左サイドバックをオールド・トラッフォードへ迎えることができなかった。

このDFは左右どちらのサイドでも、サイドバックとウイングを務められる。トリノのクラブでは142試合に出場して8得点19アシストを記録しており、その汎用性がユナイテッドの目を引いた。

給与面の要求が契約更新を複雑に

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身体面の問題を抱えていることはよく知られているものの、31歳のイングランド人サイドバック、ショーは本来の状態に戻れば依然としてキャリック監督の第一候補だ。現在の契約は今季終了時に満了する。『TEAMtalk』のグレアム・ベイリーは10月21日、INEOSが契約更新に厳しい条件を設けていると明かした。「ユナイテッドは31歳のショーを引き留めたいと考え、すでに交渉を始めているが、解決すべき大きな問題が残っている。

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ショーは昨季、1試合も欠場しなかったが、今季はすでに何試合か欠場している。そのため、出場可能な状態を維持できるか、どれだけプレーできるかが、ユナイテッドが新契約を提示するか判断する際の重要な要素になる。給与も別の問題だ。ショーはチーム内でも高給取りの一人であり、契約を更新するには減額を受け入れる必要があるかもしれない」

夏の体制再編でベテランの立場が揺らぐ

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こうした交渉が行われる一方で、ファブリツィオ・ロマーノによると、ショーはクラブ全体に及ぶ広範な体制変更の中、来夏の契約満了をもって退団する可能性がある。「ルーク・ショーは2027年にマンチェスター・ユナイテッドを離れるかもしれない。クラブはすでに別れを検討している。十分にあり得ることだ。2027年にはユナイテッドで多くの変化が起こると予想している。

監督がどうなるかは、今後見守ることになる。現時点ではマイケル・キャリックがチームを率いているが、その手腕は常に評価されるだろう。そして、期待外れのシーズンを受けて厳しい目が向けられている幹部たちがどうなるかも分かるはずだ。変化は選手だけでなく、複数の人々に及ぶ。ルーク・ショーは今季終了時にマンチェスター・ユナイテッドを離れるかもしれない」

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1月の移籍市場でユヴェントスの姿勢が試される

カンビアーゾは2029年6月30日までユヴェントスと契約を結んでおり、獲得は容易ではない。それでもINEOSは、キャリック監督が引き続き確固たる立場でクラブを率いていれば、1月に守備陣を強化する方針だ。一方のショーは、新契約を勝ち取りたいのであれば、今後数カ月でコンディションに問題がないことを証明しなければならない。