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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、日曜日に行われたアストン・ヴィラとの4-4の引き分け後、先発から外すべきだとの声が上がっているディオゴ・ダロトを擁護した。27歳のサイドバックはオールド・トラッフォードで苦戦し、途中出場のパトリック・ドルグと交代。ドルグはアディショナルタイムに1ゴール1アシストを記録した。

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批判を浴びるDFを監督が擁護

キャリック監督は、ポルトガル代表DFダロトがドルグの途中出場による劇的な巻き返しまで精彩を欠いたにもかかわらず、名指しで批判しなかった。左サイドバックで先発したダロトは、開始60秒の相手の先制点でアリソンへの寄せが遅れ、後半序盤には同じ選手へのファウルでPKを与えた。この不振は、火曜日のローマ戦での3-2の逆転勝利でポジションを外れていたとして、週半ばに批判を受けたのに続くものだった。

痛恨のミスにサポーターが反発

4分にニコラス・ジャクソンが2-0とすると、ブルーノ・フェルナンデスと元アストン・ヴィラのMFユーリ・ティーレマンスが前半のうちに同点に追いついた。しかし、ジョン・マッギンのPKとレオン・ゴレツカのゴールで、アウェーチームが再び2点差をつけた。

試合後の記者会見で、サポーターの不満を踏まえてダロトを先発から外すべきかと問われたキャリック監督は、こう答えた。「それについては慎重になる必要があると思う。不満は理解している。

「サポーターの落胆も理解している。私たち全員が不満を抱き、落胆している。選手たちも誰にも負けないくらいそう感じている。それは保証する。

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「ディオゴは常に全力を尽くしている。さまざまなポジションでプレーしてきた。左サイドバックでもプレーし、非常に良いプレーを見せたこともある」

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チームへの献身を公の場で称賛

ドルグの終盤の途中出場も助けとなり、ユナイテッドは1試合で2点差を2度追いついたプレミアリーグ史上初のチームとなったが、キャリック監督は一つのミスでダロトのこれまでの貢献がかすむべきではないと強調した。

キャリック監督は続けた。「彼はPKを与えてしまった。それは……本人も分かっている。もう少しうまく対応できたかもしれない。確かに、それも試合の一部であり、彼はミスをした。だが、彼は本当にチームを大切に思い、全力を尽くしている。

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「彼がチームにもたらすものを私は評価している。選手たちの集団にも、私たちのチーム全体の雰囲気や文化にも、彼がもたらすものを評価している。

「チームを選び、次の試合で誰を起用するかは、まったく別の判断だ。ただ、今は次に控えるまったく別の試合に目を向けなければならない」

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代表ウィーク明けには残留争いが待つ

終盤に見事な粘りを見せたものの、ユナイテッドは10試合で1勝5分け4敗の18位で代表ウィークに入る。この時点でのトップリーグにおける順位は、20位だった1986-87シーズン以来の低さだ。また、リーグ戦での未勝利は8試合に伸び、2025年4月から5月以来、史上2度目となった。キャリック監督は再開後、左サイドバックの人選で大きな決断を迫られる。