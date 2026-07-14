ユーリ・ティエレマンスがマンチェスター・ユナイテッドに正式加入した。29歳のベルギー代表は、契約解除金約4100万ユーロでアストン・ヴィラから移籍した。

マンチェスター・ユナイテッドは以前、アタランタとエデルソン獲得で合意していたが、メディカルチェックで移籍が白紙に。そこで方針を転換した。

クラブは、ベルギー代表としてW杯を戦ったばかりのティエレマンスにターゲットを定めた。スペインとの準々決勝前、彼はウォームアップ中に負傷し、出場を逃していた。

だが、シント＝ピータース＝レーウ出身の右利きMFにとって、その悔しさはすでにほぼ消えた。「マンチェスター・ユナイテッドに加入できることをどれほど誇りに思っているか、言葉では言い表せない」とクラブ公式チャンネルで語った。

「このような特別なクラブと契約できたことは信じられないほど素晴らしい気分です。これは、私が初めてサッカーに夢中になって以来、長年にわたる献身の集大成です」

「サッカーで成功を収めた特権に恵まれ、さらに高みを目指す決意を強めた」

「クラブ全員の野心は極めて明確です。私たちは今後数年間、最大のタイトルを争うことを固く決意しています」とティエレマンスは語った。

テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスも歓迎する。「ユーリは過去7年間、プレミアリーグ屈指のMFだった」

「彼はマンチェスター・ユナイテッドで成功するために必要な技術とメンタリティを備えている。並外れた安定感と冷静さ、創造性、リーダーシップでチームを強化してくれるだろう」

「ピッチでもロッカールームでも、彼のような影響力と経験はチームをさらに高めてくれる」とウィルコックスは語った。

ティエレマンスは今夏ユナイテッドが獲得した3人目の新戦力。リーズからフリー移籍で加入したカール・ダーロウは第3GKを務め、チェルシーから加入したアンドレイ・サントスは中盤のオプションを増やす。



