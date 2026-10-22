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マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグで屈辱的な敗北を喫し、内部の緊張が表面化。今季の混乱はさらに深まっている。未勝利が続くなか、マイケル・キャリック監督とFWマテウス・クーニャが激しく衝突したとの報道も浮上し、オールド・トラッフォードに暗い影を落としている。

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イタリアで緊張が表面化

マンチェスター・ユナイテッドを取り巻く危機は、水曜夜に敵地でコモに1-4と大敗し、さらに深刻化した。セスク・ファブレガス率いるコモはチャンピオンズリーグでイングランドから訪れたユナイテッドを圧倒し、ユナイテッドの未勝利は7試合に伸びた。ニコ・パスは印象的な2ゴールで大勝をけん引。開始2分以内に先制点を決め、敵地に駆けつけたサポーターをいきなり落胆させた。

結果自体も惨憺たるものだったが、タッチライン際での出来事はさらに大きな懸念を呼んでいる。『ザ・サン』のサミュエル・ラックハースト記者によると、キャリックとクーニャの間で、テレビカメラには映らなかった「比較的激しい」口論があったという。ファンもまた、イタリアでの混乱した前半に、ブラジル人FWと指揮官の間に漂う明らかな険悪さを感じ取っていた。

ハーフタイムの交代が浮き彫りにした亀裂

クーニャとキャリックの緊張関係は、ハーフタイムの即座の戦術変更につながった。指揮官はブラジル人FWを容赦なく前半限りで下げ、苦しむチームに活力を与えようとアマド・ディアロを投入。ユナイテッドはせめて意地を見せようと、カルロス・バレバも送り出した。

しかし、こうした大幅な変更も結局は効果を発揮しなかった。後半開始からわずか4分、アナスタシオス・ドゥヴィカスがユナイテッドの守備のさらなる脆さを突いて得点し、ホームチームの猛攻を呼び込んだ。その後すぐ、パスがユナイテッドの明白なミスに乗じて2点目を決めた。アウェーチームは完全にまとまりを欠き、打つ手がないように見えた。

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カメラに映らなかった衝突は、チーム内の雰囲気が急速に悪化していることを如実に示している。あらゆる面でコモに上回られたユナイテッド。タッチライン際での苛立ちを帯びたやり取りからは、シーズン開幕からわずか2カ月で大きな重圧の下にあるチームに亀裂が生じていることがうかがえる。

Getty Images

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フェルナンデスが戦術に疑問

クーニャとの衝突は、ロッカールームで広がる反発を示す新たな兆候にすぎない。アトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、リサンドロ・マルティネスが選手層の補強不足を巡ってクラブ首脳陣を公然と批判してから、わずか1週間。ブルーノ・フェルナンデスもキャリックの試合運びに公然と疑問を呈した。ポルトガル人MFは、コーチングスタッフがマンツーマンのプレスを避けると決めたことに明確な不満を示し、それによってコモが早い段階で自信をつけたと主張した。

「初めてのことではない。僕たちは出だしでつまずき、相手に非常に早い時間帯に得点された」とユナイテッドのキャプテンは記者団に語った。「早い時間帯の失点で、僕たちは敗北ムードのまま試合を戦うことになる。そこから抜け出すのは難しい。それができなければ、この状況から脱するのは非常に難しくなる」

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これに対しキャリックはすぐに反論し、戦術ではなく選手たちの取り組む姿勢を厳しく批判した。45歳の指揮官は選手たちのプレーへの取り組みは容認できないとし、率直にこう述べた。「どんなシステムで、どんな戦術でプレーしようとも、走らず、前にも走らず、後ろにも走らなければ、勝つことはできない」

職を守るために戦うキャリック

Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドは今、ピッチ内外で本格的な危機に直面している。7試合連続で勝利がないなか、キャリックには選手たちの間で深まる溝を埋め、守備の基本的な規律を取り戻すよう、大きな重圧がかかっている。

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ピッチ上での努力不足は明白で、選手による公然の異議も重なり、オールド・トラフォードの首脳陣は重大な決断を迫られている。マンチェスター・ユナイテッドは、この憂慮すべき失速を早急に止める方法を見つけなければならない。さもなければ、冬の過密日程が始まる前にシーズン全体が崩壊しかねない。