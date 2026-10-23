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今季、トルコ・スュペル・リグに期限付き移籍しているマンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナが、木曜夜に重大な交通事故に巻き込まれたと報じられた。カメルーン代表のオナナは、複数の車両が絡む高速での衝突事故を受け、診察のため地元の病院に搬送された。

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トラブゾンで高速衝突事故

事故が起きたのは、オナナが期限付き移籍先のトラブゾンスポルで、カンファレンスリーグのスコットランド勢ハーツ戦の無失点勝利に貢献してから、わずか数時間後だった。試合を終えて帰宅する途中、GKは複数の車が絡む衝突事故に巻き込まれ、祝勝ムードは一転して安否を気遣う空気に変わった。地元報道によると、事故は黒海沿岸のリゾート地トラブゾン近郊にあるヨムラ道路で発生し、救急隊が直ちに駆けつけた。

『Daily Star』が報じたところによると、現場から伝わってきた情報では、事故は3台の車が絡む玉突き事故だった。地元の目撃者やメディアの報道によれば、別の車がオナナの乗る車に高速で追突したとされる。その衝撃でオナナの車は前方の車に衝突。前後の車に挟まれる激しい事故となり、道路には大量の車の破片が散乱した。

事故後にSNSで拡散した画像や映像には、衝突の凄まじさが映し出されていた。オナナの車はフロントフェンダーに大きな損傷が見られ、後方から衝突した車は前部が完全につぶれているように見えた。

トラブゾンスポルが現状を報告

Getty Images

トラブゾンスポルのエルトゥールル・ドアン会長は、選手の安否をめぐる懸念が高まるなか、速やかに対応した。地元メディアに対し、事故が起きたことを認め、GKの状態について最初の報告を行った。ドアン会長は「アンドレ・オナナは今夜、交通事故に遭った。本人に問題はない。一日も早い回復を願っている」と述べた。

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30歳のオナナは衝突後、念のため地元の医療施設に搬送された。病院の医療スタッフは、高速での交通事故に伴うことが多い内臓損傷や脳震盪の症状がないかを調べた。クラブは、いつ練習復帰の許可が下りるかを確認する追加の医療報告をまだ発表していない。

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トルコでの期限付き移籍期間

オナナはオールド・トラッフォードでの生活を順風満帆とは言えない形でスタートさせた後、今シーズン序盤に期限付きでスュペル・リグへ移った。トラブゾンスポルへの移籍は、元インテルのスター選手がプレミアリーグの厳しい視線から離れ、自信を取り戻すとともに、継続的な出場機会を得るためのものだった。事故前は好調を維持し、トルコのクラブによる欧州での戦いにおいて重要な存在となっていた。

ハーツ戦でのプレーは、ここまでの在籍期間を象徴するものだった。ヨムラ道路で痛ましい事故に遭う前に、トルコの強豪に自らの価値を示していた。GKは、アヤックス時代に世界のサッカー界で最も獲得を望まれるGKの一人となった自身のキャリアを再び活性化させようとしている。今回の期限付き移籍は、マンチェスターでまだ長期的な将来があることをエリック・テン・ハーグに証明するための重要な一歩と見られていた。

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オナナの今後

Getty Images

マンチェスター・ユナイテッドの関係者は、オナナの回復状況を把握するため、トルコ側の関係者と緊密に連絡を取り合う見込みだ。ドアン会長の最初の声明は前向きなものだったが、これほどの高速衝突事故が身体と精神に及ぼした影響は慎重に見極める必要がある。マンチェスター・ユナイテッドは、ピッチへの復帰について判断する前に、オナナが可能な限り最善のケアを受けられるようにしたい考えだ。負ったけがの全容と、カメルーン人GKが公式戦をどれほど欠場することになるかを見極めるうえで、今後数日が重要になる。