マンチェスター・ユナイテッド対マンチェスター・シティのマンチェスター・ダービー（0-1）では、フィル・フォーデンにレッドカードが提示される一方、ブルーノ・フェルナンデスはおとがめなしとなった。しかし、物議を醸した判定はそれだけではなかった。アーリング・ハーランドの認められたゴールの前には議論を呼ぶオフサイドの場面があり、Pro Refもそれを認めている。

Sky Sportsに対し、イングランドの審判協会は誤りがあったと明かし、当初はオフサイドで取り消されていた0-1の得点が誤って認められたとしている。

ヨシュコ・グヴァルディオルがエンソ・フェルナンデスへクロスを送り、エンソ・フェルナンデスはオフサイドポジションにいた。アルゼンチン代表の同選手はヘディングでボールに合わせようとし、その結果リサンドロ・マルティネスに対応を強いた。これによってハーランドがファーサイドで完全にフリーとなり、ノルウェー代表FWはボールを押し込んだ。

主審団はオフサイドとして得点を取り消したが、VARが主審マイケル・オリバーと副審団の判定を覆し、このゴールを認めた。試合後、the Red Devilsには大きな怒りが広がった。マイケル・キャリックとマルティネスに加え、クラブのレジェンドであるロイ・キーンとギャリー・ネビルも不満をあらわにした。

審判協会のPro Refは、その後見解を示した。協会は「同じ攻撃の場面で、エンソ・フェルナンデスがボールに触れていないことは確認されていた。したがって、オフサイドの可能性があったかどうかの判断は主観的な決定となる」と説明した。

そのうえで審判協会は、誤りがあったことを認めている。「しかしその時点でVARは、彼のポジションが持ち得た影響を認識しておらず、オンフィールド・レビューを進言すべきだった」

協会は「今夜、マンチェスター・ユナイテッドに連絡を取り、我々の見解では判断ミスがあったことを認めた。この事案は検証される」と説明している。