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マンチェスター・シティは木曜夜、ジョイ・スタジアムで行われたパリ・サンジェルマン戦で88分に同点ゴールを許し、今季の女子チャンピオンズリーグ初勝利はお預けとなった。アンドレー・イェグレルツ監督率いるチームは今季、全公式戦で無敗を維持しているものの、欧州大会では開幕から3試合連続で引き分けている。

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終盤の同点弾でホームチームの勝利消える

ジャマイカ人ストライカーのショーが終盤、グリッジ・ムボック・バティのペナルティーエリア内でのファウルによって得たチャンスを約11メートルの位置から決め、ホームのイングランド勢に勝ち点3をもたらしたかに見えた。しかし、アウェーのフランス勢は直後にカウンターで反撃し、ホームチームの最終ラインを切り崩す。試合終了2分前、ジルベールがGK山下杏也加を冷静にかわすシュートを決め、勝ち点1をもぎ取った。

粘るアウェーチーム、決定機を逃すホームチームを苦しめる

終盤に両チームが得点するまで、マンチェスターの寒い夜に行われた一戦は、ほぼ動きのない展開だった。PSGは長い時間にわたりホームチームを苦しめた一方、自らも攻撃ではさほど脅威を与えられなかった。

静かな前半にはシティがより明確な得点機を作ったが、ショーがペナルティーエリア際から放ったシュートは枠を外れ、セットプレーからの複数のヘディングシュートもゴールに飛ばなかった。

後半に入ると、アウェーチームの主将サキナ・カルシャウイがFKを蹴り、ボールはクロスバーのわずか上へ。続いてGKオリヴィア・ペダがショーの強烈なシュートを弾いてCKに逃れ、その後ショーは別のクロスを頭で合わせたが、枠を外した。

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同点弾を許すも、監督はチームを誇る

終盤にリードを失い、ホームチームには悔しさが残った。それでも、最初の2試合で勝ち点2を挙げて木曜日の一戦に臨んだシティは、リーグフェーズの日程で最も厳しい試合を無敗で乗り切った。

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試合後、チームの出来を振り返ったシティのイェグレルツ監督はBBC Twoにこう語った。「複雑な気持ちだ。パフォーマンスは非常に良かったと思う。素晴らしい試合をして、得点機を作り、試合全体を通しておおむね主導権を握った。前半には相手の方が少し良かった時間帯もあったと思う」

「だが、もちろん試合の最後に失点してしまったことは、少し心に残る。そこは残念だが、今日の全体的なパフォーマンスは、私たちがどのレベルにあるかを示している」

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残りの対戦相手に恵まれ、突破へ期待高まる

リーグフェーズの折り返し時点で勝ち点3のイェグレルツ監督率いるチームは、決勝トーナメント進出を確実にするにはまだ結果が必要だ。ただ、残る欧州での3試合、インテル、BKヘッケン、オーストリア・ウィーンとの対戦では、シティがいずれも勝利の有力候補となる。ここまで見せてきた有望なプレーを確実な勝利につなげれば、次のステージへの進出を十分に決められるはずだ。