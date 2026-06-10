マンチェスター・シティ、1億4000万ユーロのオファーも失敗に終わる

マンチェスター・シティはボーナス込み約1億4000万ユーロでエリオット・アンダーソン獲得をオファーした。移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏が水曜日にX（旧Twitter）で伝えた。しかしノッティンガム・フォレストはこれより高い移籍金を要求。

フォレストは基本料約1億4000万ユーロと数百万ユーロのボーナスを求めている。シティは先週のオファーを拒否されたが、諦めていない。

ロマーノ氏によると、シティは諦めておらず、早期獲得を目指す。アンダーソンは23歳で、シティ・グラウンドとの契約は残り3年。Transfermarktの市場価値は7500万ユーロ。

交渉が不調に終わった場合は、シティは他選手への切り替えも検討する。ロマーノ氏によると、サンドロ・トナリ（ニューカッスル）は新監督エンツォ・マレスカの候補リストに入っているという。

アンダーソンは以前からマンチェスター・ユナイテッドなど複数の強豪にも注目されていたが、ユナイテッドは先週アタランタのブラジル人MFエデルソンを獲得済みだ。

アンダーソンはニューカッスル・ユナイテッドのユース出身で、2024年夏に4100万ユーロでフォレストに移籍。今季は50試合4ゴール5アシストを記録している。

アンダーソン加入が実現すれば、ティジャニ・ラインダースの出場機会はさらに減る可能性がある。