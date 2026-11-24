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マンチェスター・シティはホームでナポリを相手に勝ち点を落とした。エンツォ・マレスカ監督率いるチームは先制を許した後にリードを奪ったが、最終的には2-2の引き分けに終わった。ナポリではノア・ラングが得点し、シティは終盤のライアン・シェルキのゴールで敗戦を免れた。

ナポリのノア・ラングは先発に名を連ね、FWラスムス・ホイルンドの後方でプレーした。同じオランダ出身のチームメート、サム・ベークマはアミル・ラフマニ、マティアス・オリベラとともに3バックを構成。PSVが獲得を狙うケヴィン・デ・ブライネは中盤で先発した。

マンチェスター・シティとナポリは、前半に観客を大いに沸かせることはできなかった。両チームともチャンピオンズリーグの一戦に慎重に入り、とりわけイングランドの強豪シティが主導権を握ろうとした。しかし、崩し切ってつくる決定機は少なかった。

シティは長くボールを保持したものの、ナポリの守備をほとんど崩せなかった。ナポリはスコット・マクトミネイやデ・ブライネらを通じて好機をつくろうとした。ラングも存在感を示し、オランダ代表選手が遠距離から放ったシュートはゴールの脇に外れた。

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デ・ブライネにとって、この試合はエティハド・スタジアムでシチズンズのサポーターと再会する特別な一戦だった。しかし、ベルギー人選手は前半、古巣を苦しめることはできなかった。

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前半終盤には、ナポリに先制の絶好機が訪れた。マッテオ・ポリターノのCKにベークマがゴール前で合わせ、至近距離からヘディングシュートを放った。しかし、ジャンルイジ・ドンナルンマが見事な反射神経で防いだ。

後半、ナポリがついに先制した。55分、ホイルンドがマンチェスター・シティのボールロストを突く。ビリー・ギルモアの絶妙なスルーパスを受けたデンマーク人FWはマーク・グエイを切り返しでかわし、力強い低いシュートでドンナルンマを破った。

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マンチェスター・シティはほどなく追いついた。67分、途中出場のジェレミー・ドクがアユブ・ブアディの同点ゴールをお膳立て。若いMFはショートコーナーから送られたボールをダイレクトでネットに突き刺した。

76分、ナポリがラングのゴールで再びリードを奪う。マッテオ・ポリターノの見事なパスでレオナルド・スピナッツォーラが背後へ抜け出すと、そのクロスがファーポストでフリーになっていたオランダ人選手に届いた。ラングは低いボレーでネットを揺らした。

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ラングがナポリの主役になるかと思われたが、シティは終盤に追いついた。86分、ゴール至近距離でボールを足元に収めたシェルキが、力強い低いシュートを放つ。フランス人選手の一撃にGKヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチはなすすべがなく、スコアは2-2となった。