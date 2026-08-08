マンチェスター・シティは、毎年のように国際的なトップフットボール界の中心にいる存在だ。ただし、スカイブルーズの試合を完全に追いかけたいなら、1つの配信サービスだけでは足りない。大会ごとに放映権パッケージが異なり、それに伴って視聴できる配信事業者も変わってくる。

シティに関係する放送局は、以下で一覧として確認できる。

マンチェスター・シティ、放送情報を一目でチェック：スカイブルーズの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？

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マンチェスター・シティのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップ：テレビ・ライブ配信情報

プレミアリーグの放映権は、ドイツでは引き続きSkyが保有している。この有料テレビ局は全試合をライブ放送しており、個別試合または同時中継のいずれかで視聴できる。WOWまたはSky-Goアプリを通じて、マンチェスター・シティの試合をライブ配信で追うことも可能だ。

さらにSkyは、2025-26シーズンからEnglish Football League（EFL）とCarabao Cupの放映権も確保している。これにより、リーグカップでのシティの試合や、下位カテゴリーのチームとの対戦もSkyでライブ視聴できる。

伝統あるFA CupとFA Community Shieldは、ドイツではDAZN独占で視聴可能だ。この配信サービスは複数年の放映権を確保しており、関連する全試合をライブ配信する。

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チャンピオンズリーグの放送は複数のプラットフォームに分散している。マンチェスター・シティの試合の大半はDAZNでライブ配信される。ただし、各節の火曜日に行われる注目の1試合はAmazon Prime Videoの独占配信となる。

さらに2027-28シーズンからは大きな変化も控えている。新たな配信事業者であるParamount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、放映権の大部分を引き継ぐ予定だ。新たな権利パッケージの詳細はここで確認できる。

マンチェスター・シティが決勝に進出した場合、その試合は従来通り地上波でも放送される。その場合、まずチェックしたいのはZDFだ。

マンチェスター・シティ、放送情報を一目でチェック：スカイブルーズの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？ SPOXのライブテキスト速報

そのほか、当サイトでもチェック可能だ。スカイブルーズの一部試合、たとえばチャンピオンズリーグの試合などを、ライブかつフルでテキスト速報している。試合日にはホームページを確認してほしい。キックオフのおよそ1時間前には速報ページが掲載される。

マンチェスター・シティTVガイド：クラブ基本情報