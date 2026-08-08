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マンチェスター・シティ、放送情報を一挙紹介：スカイブルーズの試合をライブでテレビ・配信するのはどこ？

マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
FAカップ
リーグカップ
チャンピオンズ リーグ

ここでは、マンチェスター・シティをプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、そして国内のカップ戦で生中継で視聴できる場所をお伝えする。

マンチェスター・シティは、毎年のように国際的なトップフットボール界の中心にいる存在だ。ただし、スカイブルーズの試合を完全に追いかけたいなら、1つの配信サービスだけでは足りない。大会ごとに放映権パッケージが異なり、それに伴って視聴できる配信事業者も変わってくる。 

シティに関係する放送局は、以下で一覧として確認できる。

マンチェスター・シティ、放送情報を一目でチェック：スカイブルーズの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？ 

アーセナル 対 マンチェスター・シティ
U-NEXT

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

マンチェスター・シティのプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、コミュニティ・シールド、カラバオカップ：テレビ・ライブ配信情報

プレミアリーグの放映権は、ドイツでは引き続きSkyが保有している。この有料テレビ局は全試合をライブ放送しており、個別試合または同時中継のいずれかで視聴できる。WOWまたはSky-Goアプリを通じて、マンチェスター・シティの試合をライブ配信で追うことも可能だ。

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さらにSkyは、2025-26シーズンからEnglish Football League（EFL）Carabao Cupの放映権も確保している。これにより、リーグカップでのシティの試合や、下位カテゴリーのチームとの対戦もSkyでライブ視聴できる。

クラブ親善試合
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
アトレティコ・マドリー crest
アトレティコ・マドリー
ATM

伝統あるFA CupFA Community Shieldは、ドイツではDAZN独占で視聴可能だ。この配信サービスは複数年の放映権を確保しており、関連する全試合をライブ配信する。

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

チャンピオンズリーグの放送は複数のプラットフォームに分散している。マンチェスター・シティの試合の大半はDAZNでライブ配信される。ただし、各節の火曜日に行われる注目の1試合はAmazon Prime Videoの独占配信となる。

さらに2027-28シーズンからは大きな変化も控えている。新たな配信事業者であるParamount+がチャンピオンズリーグ中継に参入し、放映権の大部分を引き継ぐ予定だ。新たな権利パッケージの詳細はここで確認できる。

マンチェスター・シティが決勝に進出した場合、その試合は従来通り地上波でも放送される。その場合、まずチェックしたいのはZDFだ。

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マンチェスター・シティ、放送情報を一目でチェック：スカイブルーズの試合をテレビとライブ配信で放送／配信するのは？ SPOXのライブテキスト速報

そのほか、当サイトでもチェック可能だ。スカイブルーズの一部試合、たとえばチャンピオンズリーグの試合などを、ライブかつフルでテキスト速報している。試合日にはホームページを確認してほしい。キックオフのおよそ1時間前には速報ページが掲載される。 

マンチェスター・シティTVガイド：クラブ基本情報

創設1880
イングランド1部優勝回数10
FAカップ優勝回数7
チャンピオンズリーグ優勝回数1
最多出場選手Joe Corrigan（公式戦574試合）
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