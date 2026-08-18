マンチェスター・シティ、ロドリに加えて6000万のミッドフィルダーも失う可能性

ニューカッスル・ユナイテッドが、ニコ・ゴンサレスの移籍の可能性をめぐってマンチェスター・シティと話し合いを行っている。これはThe Athleticの記者デイヴィッド・オーンスタインが火曜日に報じたものだ。スペイン人MFの移籍金額については、まだ話し合われていない。

マティアス・ヤイスレ監督はこの夏、サンドロ・トナーリ（トッテナム・ホットスパー）とブルーノ・ギマランイス（アーセナル）が退団するのを見届けた。そのため、ニューカッスル・ユナイテッドはプレミアリーグの新シーズン開幕を前に、中盤の補強を探っている。

オーンスタインによれば、ニューカッスル・ユナイテッドはゴンサレスのほかにも複数の候補をリストアップしているという。マンチェスター・シティに対して、いつ、そして実際に最初のオファーが提示されるかは今後の焦点となる。

ゴンサレスは2025年2月、6000万ユーロでFCポルトからマンチェスター・シティへ移籍した。ペップ・グアルディオラの下で迎えた最初のフルシーズンでは41試合に出場したが、年明け以降はプレミアリーグで先発出場が2回しかなかった。

ニューカッスル・ユナイテッドが獲得を狙うこのMFは、日曜日にマンチェスター・シティで試合終盤から出場した。昨季2位のチームはコミュニティ・シールドで王者アーセナルと対戦し、3-0でほとんど為す術なく敗れた。

ゴンサレスは今月初め、自身がマンチェスター・シティで控えという役割にあることについて問題は感じていないと強調していた。さらに、契約をあと2年残しているクラブに残りたい意向も示した。なお、このMFはFCバルセロナの下部組織出身だ。

ニューカッスル・ユナイテッドはこの夏、すでに6選手を獲得している。これには、アヤックスから最大2700万ユーロで引き抜いたショーン・ステウルも含まれる。

マンチェスター・シティは火曜日、ロドリがバルセロナへ完全移籍することを発表した。スペイン人のワールドカップ王者の移籍によって、イングランドの強豪クラブには最大7500万ユーロがもたらされる。