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マンチェスター・シティの将来を取り巻く財務問題に起因する脅威にもかかわらず、同イングランドのクラブは主力の一人を維持するための重要な一歩を踏み出そうとしている。ポルトガル代表のマテウス・ヌネスと契約を3シーズン延長し、週給を引き上げることで合意に近づいたのだ。クラブに向けられた告発に関する最終決定が下される前の不透明な状況にもかかわらず、チームの中心選手を確保するという経営陣の計画が継続していることを示す動きとなった。

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マンチェスター・シティは、財務違反の疑いに関する問題の決着を待っている状況にあり、多数の勝ち点はく奪にまで及びかねない厳しい処分が科される可能性がくすぶっている。これはプレミアリーグ残留を脅かすものであり、あるいは国内競技大会への参加に関わる、より重い処分にクラブをさらすおそれもある。

この問題は、想定される処分がクラブのスポーツプロジェクトに及ぼす影響を予測するのが難しいなか、チームの複数の選手の将来をめぐる疑問を呼び起こしている。

しかし、ヌネスの契約更新に向けたフロントの動きは、技術的プランの中核をなす選手を手元に残したいという意向と、法的危機によってチーム構築のプランが妨げられることを許さない姿勢を反映している。

「マンチェスター・イブニング・ニュース」紙によると、マンチェスター・シティは、現行契約がまだ2028年夏まで残っているにもかかわらず、このポルトガル人選手との間で、基本給の増額を含む3年契約の新規合意に近づいているという。

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給与の増額

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同サイトによると、クラブはヌネスがチーム内で担うようになった役割を評価し、彼の給与を週あたり2万ポンド引き上げ、ボーナスやインセンティブを計算に入れる前の金額で15万ポンドに達する額とする準備を進めている。彼は右サイドバックのポジションで主力の選択肢の一つに変わったのだ。

ヌネスは2023年夏にウォルバーハンプトンから6200万ユーロでマンチェスター・シティに加入したが、最初のシーズンは定期的な出場機会を得られず、先発起用はわずか7試合にとどまり、コーチングスタッフは彼を中盤のポジションでより多く起用していた。

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チーム内での彼のキャリアが変わったのは、2025年のカイル・ウォーカーの退団後だった。コーチングスタッフが彼を右サイドバックのポジションで起用する方向に転じると、このポルトガル代表選手は徐々に地位を確立することができ、昨シーズンに先発で32試合に出場して、このポジションの主力の選択肢となった。

レアル・マドリードの関心もシティのプランを変えず

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ヌネスがスターティングメンバーで足場を固めることに成功したにもかかわらず、右サイドバックのポジションは依然としてマンチェスター・シティの移籍市場における優先事項の一つであり、特に現在この選手が負傷している状況に加え、彼の獲得に向けてビッグクラブ、筆頭にレアル・マドリードが関心を寄せているとされることもその理由だ。

この選手の契約延長は、マンチェスター・シティのフロントにとって、このポジションの最も重要な戦力の一人を手元に残す機会を与えるものであり、将来的に獲得オファーを受けた場合の交渉上の立場を強化するものでもある。とりわけ、この選手は中盤から右サイドバックのポジションへ転向して以降、スターティングメンバーで影響力のある役割を担うようになっている。

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この契約更新の動きは、クラブが財務上の疑惑とそれに関連する控訴について所管当局の決定を待っているなか、さらなる重要性を帯びている。マンチェスター・シティは、今後の段階でその進路に大きな変化を強いかねない処分を受ける可能性があるにもかかわらず、一部の選手の将来を確保すべく取り組みを続けているのだ。