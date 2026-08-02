レアル・マドリードは、ロドリの獲得はディオマンデの件と同様に順風満帆に進むものと考えていたが、両選手の獲得を成立させるにあたって深刻な困難に直面し始めている、とカタルーニャ紙「スポルト」は報じた。

同紙は、マンチェスター・シティが「譲る意思のない価格を設定したうえで、交渉戦略を巧みに遂行している」と見ている。

そして、このイングランドのクラブは選手を売却する必要がなく、たとえ2027年にフリーで去ることになっても引き留めることを厭わないと指摘。同クラブは7000万ユーロ（一部が変動要素の形であっても）を要求しており、この金額から動くことはないという。

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同紙は続ける。「マンチェスター・シティの売却における戦略は常に明確だ。移籍を望む選手には退団を認めるが、ただしその条件はクラブにとって金銭的に満足のいくオファーであることだ。バルセロナはエリック・ガルシアの件でこの状況に直面し、彼がフリーで去るまで待たざるを得なかった経緯があり、ベルナルド・シウバとの契約に向けた複数の試みも拒否されてきた」。

ロドリはすでに退団を要求する一歩を踏み出しており、いまはレアル・マドリードがマンチェスター・シティの金銭的要求に応じるのを待っている。この要求を、イングランドのクラブはバロンドール受賞者に見合った公正なものと見なしている。

レアル・マドリードのフロントは、この移籍が48時間以内に決着すると考えていたが、いまや交渉にはより長い時間がかかること、そしてその結末が予想していたほど確実ではなくなったことを認識しつつある、と「スポルト」は伝えている。

ブアッディとの交渉

同時に、マンチェスター・シティはモロッコ人MFで、リールのスターであり2026年ワールドカップの発掘選手の一人であるアユブ・ブアッディの獲得に向けた交渉を進めている。

現時点で最終合意には至っていないが、選手は今後数週間のうちに署名する可能性があるとの見方が示されている。ただし彼の加入はロドリの退団を意味するものではなく、退団するのはコバチッチであり、同選手はエンツォ・マレスカ監督の構想に入っていない。

同紙は、ロドリがすでにレアル・マドリードと完全な合意に達しており、移籍を成立させるために全力を尽くすつもりだが、マンチェスター・シティとの特別な関係が交渉を慎重に進めさせていると指摘した。

さらに、ロドリは自身の金銭的評価額がもっと低いだろうと考えていたが、レアル・マドリードの焦りと現状のニーズが、決着したかに見えた移籍を頓挫させかねないと付け加えた。