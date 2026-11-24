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マンチェスター・シティはホームでナポリを相手に勝ち点を落とした。エンツォ・マレスカ率いるチームは先制を許した後に逆転したものの、最終的には2-2の引き分けに終わった。ナポリではノア・ラングが得点し、シティは終盤のライアン・シェルキのゴールで敗戦を免れた。

ナポリのノア・ラングは先発出場し、FWラスムス・ホイルンドの後方に入った。同じオランダ出身のチームメイト、サム・ベークマはアミル・ラフマニ、マティアス・オリベラとともに3バックを形成。PSVが獲得を狙うケヴィン・デ・ブライネは中盤で先発した。

マンチェスター・シティとナポリは前半、観客を大いに沸かせることはできなかった。両チームともチャンピオンズリーグの一戦に慎重に入り、特にイングランドの強豪シティが主導権を握ろうとした。しかし、決定的なチャンスは少なかった。

シティはボールを保持する時間が長かったものの、ナポリの守備をほとんど崩せなかった。ナポリはスコット・マクトミネイやデ・ブライネらを通じて好機をうかがった。ラングも見せ場をつくり、オランダ代表選手はミドルシュートを放ったが、枠を外れた。

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デ・ブライネにとって、この試合はエティハド・スタジアムで古巣 シチズンズ のサポーターと再会する特別な機会となった。ただ、ベルギー人MFは前半、古巣を脅かすことはできなかった。

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前半終盤にはナポリが先制の絶好機を迎えた。マッテオ・ポリターノのCKにベークマがゴール前で合わせ、至近距離からヘディングシュートを放つ。しかし、ジャンルイジ・ドンナルンマが見事な反射神経で防いだ。

後半に入ると、ナポリが先制した。55分、ホイルンドがマンチェスター・シティのボールロストを突く。ビリー・ギルモアの見事なスルーパスを受けたデンマーク人FWは、マルク・グエイをかわし、強烈な低いシュートでドンナルンマを破った。

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マンチェスター・シティはその後、間もなく追いついた。67分、途中出場のジェレミー・ドクがお膳立てし、アイユブ・ブアディが同点ゴールを決めた。若いMFはショートコーナーからのボールをダイレクトでネットに突き刺した。

76分にはナポリが再びリードし、決めたのはラングだった。マッテオ・ポリターノが見事なパスでレオナルド・スピナッツォーラを前方へ走らせる。そのクロスがファーサイドでフリーのラングに届き、オランダ人選手は低いボレーでネットを揺らした。

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ラングがナポリの主役になるかと思われたが、シティは終盤に追いついた。86分、ゴール至近距離でシェルキの足元にボールが転がる。フランス人選手は強烈な低いシュートを放ち、GKヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチの反応を許さなかった。スコアは2-2となった。