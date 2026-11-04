マンチェスター・シティは水曜夜、チャンピオンズリーグで激闘の末に勝利を収めた。ドイツで対戦したRBライプツィヒは決して劣勢ではなかったが、決定力で大きく上回ったシティが、終盤のアーリング・ブラウト・ハーランドの決勝ゴールによって3ポイントをエティハドに持ち帰った。スコアは2-3。シティは4試合で勝ち点を9に伸ばし、ライプツィヒはフェイエノールトなどと同じく勝ち点3となっている。

試合最初の決定機はラヤン・シェルキに訪れた。エンソ・フェルナンデスの見事なパスを受けた司令塔はシュートを放ったが、東ドイツのチームのゴールをわずかに外れた。

シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマは、アントニオ・ヌサの強烈なシュートを処理し損ね、何とも悔やまれる失点を喫しかけた。ボールは辛うじてゴールの天井に落ち、ドンナルンマは胸をなで下ろした。

いずれにせよ、この場面でライプツィヒは自信を深めた。マルティン・デミチェリス監督率いるチームは、クリストフ・バウムガルトナーの強烈なミドルシュートで再び先制に迫り、守備も堅かった。シティはドイツの壁を崩すのに大いに苦労した。

それだけに、シティがレッドブル・アレーナでオウンゴールによって先制したのは、この試合を象徴する展開だった。フェルナンデスの縦パスがペナルティーエリア左側に通ると、ニコ・オライリーがダイレクトでクロス。カステロ・ルケバが不可解なプレーでボールを自陣ゴールに入れてしまった。

ライプツィヒはビハインドに甘んじるような内容ではなかったが、バウムガルトナーの強烈な一撃をドンナルンマに鮮やかな横っ飛びで防がれ、再び得点を阻まれた。しかし、その直後にライプツィヒが追いつく。ドンナルンマはリドレ・バクがクロスを上げると読んでいたが、それを見抜いていたバクがニアサイドを突き、イタリア人GKの意表を完全に突いた。1-1。

元オランダU-21代表のエゼキエル・バンズジもドイツ勢の2点目にあと一歩まで迫ったが、シュートはポストの外側へ数センチ外れた。白熱した後半、シティはその決定機を逃したライプツィヒをすぐさま罰する。イリマン・エンディアイェのパスを受けたフェルナンデスが、鋭いヘディングシュートを決めた。

しかし、シティがリードを喜べた時間は長くなかった。前半にひときわ輝いたヌサが、クリストファー・エンクンクのパスから左足でファーサイドへ鮮やかに決め、ドンナルンマはなすすべがなかった。それでも、最後に勝利をつかんだのはシティだった。ハーランドがファーポスト際でエリオット・アンダーソンのクロスに滑り込み、押し込んだ。2-3。