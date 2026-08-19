タイヤニ・ラインデルスのサウジ・プロリーグ移籍が正式に決まった。アル・カーディシーヤは、マンチェスター・シティから加入するMFの獲得をXで発表。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、移籍金は6100万ユーロに上るという。

ラインデルスは新天地と5シーズン契約を結び、その期間で1億ユーロ超を稼ぐ見通しとされている。メディカルチェックも問題なく通過し、その後に契約書へサインした。

マンチェスター・シティは1年前、オランダ代表の同選手を5500万ユーロで獲得。MFはペップ・グアルディオラ監督の下で鮮烈なスタートを切ったが、シーズンが進むにつれてベンチに座る機会が増えていた。

このところはノッティンガム・フォレストもラインデルスへの関心が報じられていたが、アル・カーディシーヤが実に6100万ユーロの移籍金でイングランドのクラブを上回った。

マンチェスター・シティとアル・カーディシーヤは最近になって合意に達し、その後ラインデルスが移籍にゴーサインを出した。あらゆるリスクを避けるため、同選手は木曜日の時点ですでにイングランドでのトレーニングに姿を見せていなかった。

ラインデルスはマンチェスター・シティで50試合に出場し、7ゴール8アシストを記録した。昨季はEFLカップとFAカップを制覇。リーグタイトルはアーセナルの手に渡った。

ラインデルスの新天地は金曜日にイテハド・クラブと対戦する。ただ、この大型補強がその試合ですぐにデビューする可能性は低そうだ。