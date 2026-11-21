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マンチェスター・シティはプレミアリーグでの連敗を止めたものの、期待された勝利をまたしても逃した。

シティは元ドイツ代表GKベルント・レノを擁する格下のフラムと1-1（前半0-1）で引き分ける不本意な結果に終わり、首位がますます遠のきつつある。

ロンドンのクラブを相手に、シティが続けてきたプレミアリーグでの同一チーム相手の最長連勝記録が途切れた。土曜日の引き分けまで、イングランド王者に10度輝いたシティはフラムに17連勝していた。

マンチェスター・シティ、首位アーセナルとの差を詰められず

ロドリゴ・ムニス（16分）のゴールで先制を許したが、エリオット・アンダーソン（57分）が同点に追いついた。シティと首位アーセナルの勝ち点差は暫定で5のまま。アーセナルはこの後、18時30分から（Skyで放送）敵地でニューカッスル・ユナイテッドと対戦し、差を広げる可能性がある。

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シティは直近のリーグ戦3試合でいずれも敗れており、お得意様のフラムとの対戦は、立て直しにうってつけと思われた。だが、フラムはシンプルな攻撃から先制。ムニスにはあまりにも広いスペースが与えられていた。

スターFWアーリング・ハーランドが同点ゴールかと思われるシュートを決めた（25分）が、その前にレノがボールを両手で保持していたため、得点は認められなかった。アンダーソンはCKからのボールをボレーで決め、この場面ではレノの視界がやや遮られていた。その後、シティは勝ち点3を目指して攻め続けたが実らず、試合終了の笛とともにホームの観客からブーイングが起こった。